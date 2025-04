International Cricket Match And TATA IPL 2025 Schedule For Today: आईपीएल में आज खेला जाएगा डबल हेडर मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 19 अप्रैल के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

International Cricket And IPL 2025 Match Schedule For Today: 18 अप्रैल को टाटा आईपीएल 2025 का 34वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. आज यानी 19 अप्रैल का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. आज इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा. दिन का पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. जबकि, दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स के बीच होगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. चलिए आज यानी 19 अप्रैल को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. यह भी पढ़ें: Gujarat vs Delhi, TATA IPL 2025 35th Match Toss Winner Prediction: गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

19 अप्रैल का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

क्रमांक मैच समय (IST) स्थान स्ट्रीमिंग / ब्रॉडकास्टिंग 1. पाकिस्तान महिला बनाम बांग्लादेश महिला, 14वां मैच सुबह 10:00 बजे लाहौर, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड Fancode 2. वेस्टइंडीज महिला बनाम थाईलैंड महिला, 15वां मैच दोपहर 2:30 बजे लाहौर, गद्दाफी स्टेडियम Fancode 3. गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 35वां मैच दोपहर 3:30 बजे अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम JioHotstar / Star Sports 4. राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स, 36वां मैच शाम 7:30 बजे जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम JioHotstar / Star Sports 5. मुल्तान सुल्तांस बनाम पेशावर जाल्मी (PSL 2025), 9वां मैच रात 08:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, फैनकोड ऐप

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.