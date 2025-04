Gujarat vs Delhi, TATA IPL 2025 35th Match Toss Winner Prediction: गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Delhi Capitals TATA IPL 2025 35th Match Toss Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) में कल डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा. दिन का पहला मुकाबला कल यानी 19 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. दोनों ही टीमों का अब तक इस सीजन मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के कंधों पर हैं. दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी प्वाइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ टॉप पर हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की टीम आठ पॉइंट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं. Gujarat Titans vs Delhi Capitals IPL Stats: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं GT और DC का प्रदर्शन, यहां देखें गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के आकंड़ें

गुजरात टाइटंस की मौजूदा टीम के कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान शुभमन गिल ने 27.57 की औसत और 127.81 की स्ट्राइक रेट से 386 रन बनाए हैं. दिल्ली कैपिटल्स की मौजूदा टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 4 मैचों में 27.25 की औसत और 100.00 की स्ट्राइक रेट से 109 रन बनाए हैं.

आईपीएल 2025 में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने अब तक छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस ने चार मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने 6 मैचों में से 5 में जीत हासिल की है. इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. चलिए दोनों टीमों के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के आकंड़ें (GT vs DC Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच अबतक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस को दो मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे. पहले मैच को दिल्ली कैपिटल्स ने 4 रन से जीता था, वहीं दूसरे मैच में उसे 6 विकेट से जीत मिली थी.

टॉस का महत्व

टाटा आईपीएल 2025 का 35वां मुकाबला कल गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद मानी जाती है, लेकिन स्पिनरों को भी इस पिच से मदद मिलती है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 172 है. दिन के मैच में टॉस का ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन टीमें पहले बल्लेबाजी कर पिच की खुरदरापन का फायदा उठाना चाहेंगी. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस जीतने वाली टीम ने 55% बार जीत हासिल की थी, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स में कौन होगा टॉस का बॉस? (GT vs DC Toss Winner Prediction)

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए पिछले पांच मैचों में गुजरात टाइटंस ने तीन टॉस जीते हैं जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने केवल दो टॉस जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

दिल्ली कैपिटल्स: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार.

नोट: गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.