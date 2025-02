Injury Concern For Virat Kohli: पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले चोटिल हुए 'किंग' कोहली? प्रैक्टिस सेशन के बाद दुबई से तस्वीर सामने आई

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC Champions Trophy, 2025 5th Match: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पांचवां मुकाबला कल यानी 23 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. यह ग्रुप ए का तीसरा मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह दूसरा मैच होगा. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) के कंधों पर हैं. India vs Pakistan ODI stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है टीम इंडिया और पाकिस्तान का प्रदर्शन, दोनों टीमों के आकंड़ों पर एक नजर

पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले विराट कोहली कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन से 3 घंटे पहले दुबई स्टेडियम पहुंचे और कोचिंग स्टाफ के साथ जमकर प्रैक्टिस की. पिछले कुछ समय से रनों के लिए संघर्ष कर रहे विराट कोहली को उम्मीद है कि वह फॉर्म में लौटेंगे और बड़ी पारी खेलेंगे.

इस बीच बाएं पैर पर आइस पैक लगाए हुए विराट कोहली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भारतीय प्रशंसक चिंतित हो गए. विराट कोहली अपने पैर पर आइस पैक लगाए हुए चल रहे थे. विराट की फिटनेस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. विराट कोहली फिट नजर आ रहे हैं और वह पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं.

Virat Kohli spotted with an ice pack on his left leg after India’s practice session ahead of the high-voltage clash against Pakistan. A concern or just routine recovery? #INDvPAK #ViratKohli #CT2025 pic.twitter.com/eSUSETB6FY

