IND vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Live Score Updates: टीम इंडिया की बल्लेबाजी लड़खड़ाई! चौथा विकेट गिरा, मुस्तफिजुर रहमान ने सूर्यकुमार यादव को आउट कर झटका अपना 150 विकेट

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का चौथा मुकाबला 24 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान जाकेर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के उतरेगी. लिटन दास के चोटिल होने के बाद टीम का नेतृत्व जाकेर अली कर रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिली हैं लेकिन भारत का पहला झटका लगा हैं. मुस्तफिजुर रहमान ने सूर्यकुमार यादव को आउट कर पवेलियन भेजा है. जो 05 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 116-4 (12.2 ओवर) था.
टीम इंडिया को लगा चौथा झटका
Asia Cup T20 2025. WICKET! 11.6: Surya Kumar Yadav 5(11) ct Jaker Ali b Mustafizur Rahman, India 114/4 https://t.co/bubtcR0C2k #INDvBAN #AsiaCup2025 #Super4
— BCCI (@BCCI) September 24, 2025