Indian Women Team Squad Announced For Australia Series: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का ऐलान, 7 साल बाद भारती फुलमाली की वापसी

भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian Women Team Squads: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस दौरे पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. यह सीरीज जून 2026 में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है. टीम चयन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला भारती फुलमाली की वापसी है, जो करीब 7 साल बाद राष्ट्रीय टीम में लौटी हैं. Rohit Sharma And Virat Kohli Next Series: लंबे अंतराल के बाद वनडे में दिखेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की स्टार जोड़ी, जानें अगली वनडे सीरीज कब

7 साल बाद टीम इंडिया में लौटीं भारती फुलमाली

भारती फुलमाली ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला साल 2019 में खेला था. अब WPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने जोरदार वापसी की है. 31 वर्षीय इस बल्लेबाज ने WPL 2026 में 13 मैच 162.85 के स्ट्राइक रेट से 289 रन बनाए. अब तक अपने इंटरनेशनल करियर में भारती ने सिर्फ दो टी20 मुकाबले खेले हैं. टीम मैनेजमेंट को उनसे फिनिशर की भूमिका में अहम योगदान की उम्मीद है.

टी20 टीम में श्रेयंका पाटिल की वापसी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए श्रेयंका पाटिल को टीम में शामिल किया गया है. वह 14 महीने की चोट के बाद मैदान पर वापसी कर रही हैं. वहीं, हालिया अच्छे प्रदर्शन के बावजूद हरलीन देओल को टी20 टीम में जगह नहीं मिली, हालांकि उन्हें वनडे टीम में शामिल किया गया है.

वनडे टीम में नए चेहरों को मौका

वनडे टीम में चयनकर्ताओं ने युवाओं पर भरोसा जताया है. वैश्नवी शर्मा और जी कमलिनि को पहली बार राष्ट्रीय टीम में चुना गया है. कश्वी गौतम को वनडे टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने अरुणधती रेड्डी की जगह ली. स्पिनर राधा यादव को वनडे और टी20 दोनों टीमों से बाहर रखा गया है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम

भारत की टी20 टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैश्नवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनि (विकेटकीपर), अरुणधती रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, श्रेयंका पाटिल.

भारत की वनडे टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैश्नवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनि (विकेटकीपर), कश्वी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल.

ऐसा है सीरीज का शेड्यूल

सीरीज का पहला टी-20 मुकाबला 15 फरवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. दूसरा मैच 19 फरवरी को मनुका ओवल में और आखिरी मुकाबला 21 फरवरी को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. वहीं, सीरीज का पहला वनडे मैच 24 फरवरी को ब्रिस्बेन के मैदान पर होगा. दूसरा और तीसरा वनडे होबार्ट के मैदान पर 27 फरवरी और 1 मार्च को खेला जाएगा. सीरीज का एकमात्र टेस्ट मैच 6 मार्च से शुरू होगा.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई यह टीम अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है. भारती फुलमाली की लंबे समय बाद वापसी और युवा खिलाड़ियों को मौका देना यह दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पूरी तरह रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है.