India Women vs England Women, 2nd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lords Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को हराकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें: England Women vs India Women, 2nd ODI Match 2025 Live Streaming In India: इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इंग्लैंड: टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), एम्मा लैम्ब, नट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, माइया बाउचियर, एम अर्लॉट, सोफी एक्लेस्टोन, चार्लोट डीन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल.

🚨 Toss and Team Update 🚨 England win the toss and elect to field in the 2nd ODI. A look at #TeamIndia's Playing XI 🙌 Updates ▶️ https://t.co/ZeObbnYqoK#ENGvIND pic.twitter.com/ThmjwQsbuT — BCCI Women (@BCCIWomen) July 19, 2025

टीम इंडिया: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, श्री चरणी, क्रांति गौड़.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला बनाम भारतीय महिला के बीच अब तक कुल 20 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 12 मैचों में इंग्लैंड महिला टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि भारत महिला टीम ने आठ मुकाबलों में बाज़ी मारी है. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 17 सितंबर 2007 को खेला गया था और अब तक के इस सफर में दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा बेहद दिलचस्प रही है.

