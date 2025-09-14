Australia Women Beat India Women, 1st ODI Match 2025 Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 8 विकेट से रौंदा, फोएबे लिचफील्ड और बेथ मूनी ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें IND W बनाम AUS W का स्कोरकार्ड

फोएबे लिचफील्ड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Scorecard Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का पहला मुकाबला आज यानी 14 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला गया. पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने को आठ विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी. वहीं, टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: 'Jalebi Baby' English Song Played Instead Of Pakistan National Anthem: भारत-पाक मुकाबले से पहले दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह 'जलेबी बेबी' गाना बजाया, देखें डीजे की हरकत के बाद फैंस की प्रतिक्रिया

भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team Match Scorecard)

Australia win the ODI series opener. #TeamIndia will aim to come back stronger in the second ODI of the series. 👍 👍 Scorecard ▶️ https://t.co/Fw3TUl2thL#INDvAUS | @IDFCFirstBank pic.twitter.com/3Soxn1QgMg — BCCI Women (@BCCIWomen) September 14, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 114 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 281 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से प्रतिका रावल ने सबसे ज्यादा 64 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान प्रतिका रावल ने 96 गेंदों पर छह चौके लगाए. प्रतिका रावल के अलावा स्मृति मंधाना ने 58 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को अलाना किंग ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मेगन शुट्ट ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. मेगन शुट्ट के अलावा अलाना किंग, एनाबेल सदरलैंड, किम गार्थ और ताहलिया मैकग्राथ ने एक-एक विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 282 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज भी शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 45 रन जड़ दिए. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 44.1 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड ने सबसे ज्यादा 88 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान फोएबे लिचफील्ड ने 80 गेंदों पर 14 चौके लगाए. फोएबे लिचफील्ड के अलावा बेथ मूनी ने नाबाद 77 रन बटोरे.

वहीं, टीम इंडिया को क्रांति गौड़ ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. टीम इंडिया की ओर से क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. क्रांति गौड़ और स्नेह राणा के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार यानी 17 सितंबर को न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 281/7, 50 ओवर (प्रतिका रावल 64 रन, स्मृति मंधाना 58 रन, हरलीन देयोल 54 रन, हरमनप्रीत कौर 11 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 18 रन, ऋचा घोष 25 रन, दीप्ति शर्मा नाबाद 20 रन, राधा यादव 19 रन और श्री चरणी नाबाद 2 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (अलाना किंग 1 विकेट, एनाबेल सदरलैंड 1 विकेट, मेगन शुट्ट 2 विकेट, किम गार्थ 1 विकेट और ताहलिया मैकग्राथ 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 282/2, 44.1 ओवर (एलिसा हीली 27 रन, फोएबे लिचफील्ड 88 रन, एलिस पेरी रिटायर्ड हर्ट 30 रन, बेथ मूनी नाबाद 77 रन और एनाबेल सदरलैंड नाबाद 54 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (क्रांति गौड़ 1 विकेट और स्नेह राणा 1 विकेट).

नोट: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.