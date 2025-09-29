VIDEO: टीम इंडिया ने पाकिस्तानी मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं ली ट्रॉफी, स्टेज पर ACC चीफ की हुई भारी बेइज्जती

नकवी ट्रॉफी लेकर मंच पर खड़े रहे. लेकिन भारतीय खिलाड़ी किसी भी हालत में उनके हाथों ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं थे. (Photo : X)

India Wins Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया का चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया. लेकिन मैच के बाद एक बेहद असामान्य और ड्रामेटिक स्थिति सामने आई जब भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया. भारतीय खिलाड़ी इस बात पर अड़े रहे कि वे पाकिस्तान के ACC प्रेसिडेंट और गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे.

मैच खत्म होने के बाद लगभग दो घंटे तक स्टेज पर ड्रामा चलता रहा, क्योंकि नकवी ट्रॉफी लेकर मंच पर खड़े रहे. लेकिन भारतीय खिलाड़ी किसी भी हालत में उनके हाथों ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं थे. खिलाड़ियों ने अपना स्पष्ट रुख रखा कि जब तक नकवी मंच से नहीं उतरेंगे, वे पुरस्कार समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे. अंततः यह निर्णय लिया गया कि भारतीय टीम फाइनल अवार्ड नहीं लेगी.

नकवी का उत्सुक रुख और विवाद

फाइनल से पहले नकवी ने विजेता टीम को ट्रॉफी देने के लिए अपनी उत्सुकता जताई थी. उन्होंने मीडिया को बताया कि इस साल का एशिया कप क्रिकेट के शानदार प्रदर्शन और खिलाड़ियों की प्रतिभा का बेहतरीन उदाहरण रहा है. नकवी ने फाइनल के लिए भी अपनी प्रतीक्षा जताई थी और उम्मीद जताई थी कि दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेंगे.

Well done team India 🇮🇳🔥 The Indian team chose not to receive the individual awards or the Asia Cup trophy while Mohsin Naqvi was present on stage.#INDvPAK pic.twitter.com/98g5sA3OjO — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 28, 2025

Suryakumar Yadav recreates Rohit Sharma’s iconic 2024 T20 World Cup celebration after Asia Cup win.🇮🇳🔥 #INDvPAK pic.twitter.com/Y8rJzgNvEX — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 28, 2025

लेकिन टूर्नामेंट के शुरूआती दौर से ही उनका रुख भारत विरोधी रहा है. नकवी ने आईसीसी से भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर फाइनल में खेल पर रोक लगाने की मांग भी की थी. 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ भी नहीं मिलाया था, जिससे पहले ही माहौल तनावपूर्ण था.

बिना ट्रॉफी के भारतीय टीम ने मनाया जश्न

Asia Cup 2025 celebration without trophy. Team India 😂😂🔥🔥🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/2hCL578PFo — Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) September 28, 2025

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव

भारत और पाकिस्तान की पहली भिड़ंत 14 सितंबर को हुई थी. उस समय सोशल मीडिया पर दोनों टीमों के बीच मैच बायकॉट की चर्चा जोर पकड़ रही थी. सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया, और मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने किसी भी तरह की शिष्टाचार प्रदर्शनी नहीं की. इसके बाद पाकिस्तानी टीम के कई खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे और बायकॉट की धमकी दी, लेकिन अंततः आईसीसी के हस्तक्षेप से मुकाबला हुआ.

THE CHAMPION INDIAN TEAM 🇮🇳 India refused to accept the trophy from Mohsin Naqvi, after which he ran off the field taking the trophy with him.😭🤡 #INDvPAK pic.twitter.com/xcPxdoJ2Ip — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 28, 2025

दोनों टीमों की दूसरी भिड़ंत 21 सितंबर को भी तनावपूर्ण रही. इस मैच में भी हाथ मिलाने की कोई पहल नहीं हुई, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कई उकसावे वाली हरकतें कीं. मैच के दौरान कई बार खिलाड़ियों के बीच तकरार देखने को मिली.

फाइनल में भारत की जीत

फाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. यह जीत भारत के लिए एशिया कप में 9वां खिताब साबित हुई. भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी श्रेष्ठता दिखाई, लेकिन पुरस्कार लेने के दौरान ट्रॉफी समारोह में राजनीति और तनाव का असर साफ नजर आया.

इस घटना ने दिखा दिया कि खेल में जीत और प्रदर्शन के साथ-साथ कूटनीतिक और राजनीतिक मसलों का प्रभाव भी बड़े टूर्नामेंट में कितना गहरा हो सकता है.