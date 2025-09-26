IND vs SL Asia Cup 2025 Super 4 Mini Battle: भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर-4 में इन खिलाड़ियों के बीच होगी दिलचस्प जंग, मिनी बैटल तय कर सकते हैं मैच का नतीजा

भारत बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Mini Battle: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास रहने वाला है. दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक उतार-चढ़ाव भरे प्रदर्शन से गुजरी हैं और ऐसे में यह भिड़ंत न सिर्फ अंक तालिका बल्कि खिलाड़ियों की व्यक्तिगत भिड़ंत के लिहाज़ से भी दिलचस्प होगी. मैदान पर कई ऐसे मिनी बैटल देखने को मिल सकते हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं. आइए उन प्रमुख टक्करों पर नज़र डालते हैं. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर 4 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

भारत बनाम श्रीलंका का मुकाबला सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं बल्कि खिलाड़ियों के बीच इन छोटे-छोटे मिनी बैटल्स का संग्राम भी है. ये टक्करें ही मैच की दिशा और दशा तय करेंगी. फैंस को उम्मीद है कि यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होगा और दोनों टीमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ मैदान में उतरेंगी.

अभिषेक शर्मा बनाम दुष्मंथा चमीरा

भारतीय बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा हाल के समय में शानदार फॉर्म में हैं और पावरप्ले में तेज़ रन बनाने के लिए मशहूर हैं. दूसरी ओर श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज़ दुष्मंथा चमीरा नई गेंद से विकेट निकालने में माहिर माने जाते हैं. दोनों की यह भिड़ंत मैच की शुरुआत से ही रोमांचक बना सकती है. अगर चमीरा ने अभिषेक को जल्दी आउट कर दिया तो भारत की पारी पर दबाव आ सकता है, वहीं अभिषेक अगर टिक गए तो भारत को तेज़ शुरुआत दिला सकते हैं.

कुलदीप यादव बनाम पथुम निसांका

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का करियर हाल के वर्षों में लगातार ऊपर की ओर गया है. उनकी गुगली और फ्लाइटेड गेंदें बल्लेबाज़ों को परेशान करती हैं. दूसरी ओर श्रीलंका के ओपनर पथुम निसांका अपनी धैर्यपूर्ण बल्लेबाज़ी और स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं. यह मुकाबला बीच के ओवरों में बेहद अहम साबित हो सकता है. अगर कुलदीप ने निसांका को चकमा दिया तो श्रीलंका की पारी लड़खड़ा सकती है, लेकिन अगर निसांका टिक गए तो मैच का रुख पलट सकते हैं.

हार्दिक पंड्या बनाम कुसल मेंडिस

भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अपने तेज़ और सटीक गेंदबाज़ी से मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं. वहीं कुसल मेंडिस श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं. दोनों के बीच की यह जंग यह तय कर सकती है कि श्रीलंका बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगा या नहीं.

जसप्रीत बुमराह बनाम चरिथ असलंका

डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर और सटीक लाइन-लेंथ किसी भी बल्लेबाज़ के लिए मुश्किल चुनौती होती है. वहीं असलंका आक्रामक बल्लेबाज़ी के लिए मशहूर हैं और आख़िरी ओवर्स में रन गति बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. बुमराह और असलंका का यह टकराव मैच के अंतिम चरण में निर्णायक साबित हो सकता है.