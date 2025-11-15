India vs South Africa, 1st Test Match Day 2 Weather Update: दूसरे दिन बारिश डालेगी खलल या खेला जाएगा पुरे दिन का खेल? कैसा रहेगा कोलकाता के मौसम का हाल, जानें वेदर रिपोर्ट

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 2 Weather Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 14 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 20 ओवर में एक विकेट खोकर 37 रन बना लिए हैं. आज यानी 15 नवंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: How To Watch India vs South Africa, 1st Test Match 2025 Day 2 Live Streaming: दूसरे दिन टीम इंडिया खड़ा कर पायेगी बड़ा टोटल? यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दक्षिण अफ्रीका की टीम में तेम्बा बावुमा की वापसी हुई है. पाकिस्तान के खिलाफ तेम्बा बावुमा पिछली टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे. तेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में एडेन मार्करम कप्तानी कर रहे थे. ईडन गार्डन टेस्ट में मेहमान टीम मार्करम से अच्छी पारी की उम्मीद करेगी.

दूसरी तरफ, शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. साल 2019 के बाद टीम इंडिया इस मैदान पर कोई टेस्ट खेलती हुई नजर आएगी. हाल ही में ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाए थे. ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल भी प्लेइंग इलेवन में खेलने वाले हैं. नितीश रेड्डी टीम पहले टेस्ट की टीम से रिलीज किए जा चुके हैं.

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 55 ओवरों में महज 159 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने सबसे ज्यादा 31 रनों की शानदार पारी खेली. टीम इंडिया की ओर से अबतक जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए.

टीम इंडिया की पहली पारी

पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया पहले दिन का खेल खत्म होने तक 20 ओवर में एक विकेट खोकर 37 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 13 रनों की शानदार पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका की ओर से अबतक मार्को जानसन ने सबसे ज्यादा एक विकेट अपने नाम किए.

कोलकाता टेस्ट के पहले दिन की वेदर रिपोर्ट (Kolkata Weather Update)

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा हैं. आज कोलकाता में बारिश की कोई संभावना नहीं है. एक्यूआवेदर के अनुसार शनिवार को बारिश के आसार नहीं है. दिन में तापमान 26 से 28 डिग्री रहने के आसार है. यानी प्रत्येक सेशन अपने समय पर शुरू और खत्म हो सकेगा.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.