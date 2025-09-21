IND vs PAK, Asia Cup 2025 Super 4 Mini Battle: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर-4 में इन खिलाड़ियों के बीच होगी दिलचस्प जंग, मिनी बैटल तय कर सकते हैं मैच का नतीजा

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Mini Battle: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला (A1 बनाम A2) 21 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-4 का महामुकाबला अब बस कुछ ही घंटों दूर है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं. भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर दबदबा बनाया था, लेकिन सुपर-4 में दोनों टीमों के बीच का मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है. बड़े मुकाबले में अक्सर छोटे-छोटे द्वंद्व (Mini Battles) ही मैच के नतीजे का फैसला करते हैं. इस बार भी कुछ खिलाड़ियों के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन बनाम शाहीन शाह अफरीदी

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन हाल ही में शानदार फॉर्म में दिखाई दिए हैं. उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देती है. लेकिन उनके सामने पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी होंगे, जो अपनी घातक इनस्विंग और पावरप्ले में विकेट निकालने की क्षमता के लिए मशहूर हैं. शाहीन की शुरुआती गेंदें सैमसन की तकनीक और धैर्य की असली परीक्षा लेंगी. यह मिनी बैटल अगर भारत के पक्ष में रही, तो टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर मजबूत पकड़ बना सकता है.

कुलदीप यादव बनाम साहिबजादा फरहान

स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव भारत के लिए मध्य ओवरों में विकेट लेने के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं. उन्होंने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट झटके थे और सुपर-4 में भी उनकी भूमिका अहम रहेगी. दूसरी ओर पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी से स्पिनरों पर हावी होने के लिए जाने जाते हैं. कुलदीप और फरहान की यह भिड़ंत मैच के बीचोंबीच का पासा पलट सकती है. अगर फरहान कुलदीप पर हावी होते हैं, तो पाकिस्तान स्कोरबोर्ड पर तेजी से रन जोड़ सकता है, जबकि कुलदीप का जादू चलता है तो ग्रीन शर्ट्स की बल्लेबाजी बिखर सकती है.

भारत बनाम पाकिस्तान जैसे मुकाबलों में अक्सर पूरा खेल इन मिनी बैटल्स पर टिक जाता है. एक गेंद, एक शॉट या एक विकेट पूरे मैच की दिशा बदल सकता है. ऐसे में सैमसन बनाम शाहीन और कुलदीप बनाम फरहान जैसी टक्करें फैंस के लिए भी रोमांच का अलग ही स्तर लेकर आएंगी. सुपर-4 का यह मैच केवल अंकतालिका की जंग नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती और छोटे-छोटे मुकाबलों पर जीत हासिल करने की भी असली परीक्षा होगी.