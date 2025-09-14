India vs Pakistan Stats In Asia Cup T20 Format: एशिया कप के टी20 फॉरमेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा टीम इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 6th Match: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का छठां मुकाबला आज यानी 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Sri Lanka, 5th Match Asia Cup 2025 Scorecard: पांचवें टी20 मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से रौंदा, पथुम निसांका ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें BAN बनाम SL का स्कोरकार्ड

टीम इंडिया को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से शानदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी. बतौर विकेटकीपर संजू सैमसन को फिर से मिडिल आर्डर में मौका मिल सकता है. जसप्रीत बुमराह पर फिर से गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की जिम्मेदारी होगी. दूसरी तरफ, पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की सलामी जोड़ी से बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी. ओमान के खिलाफ अयूब खाता नहीं खोल पाए थे. वहीं, फखर जमान और कप्तान सलमान बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे. गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. अबरार अहमद पर स्पिन गेंदबाजी का दारोमदार होगा.

टीम इंडिया के युवा घातक बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पिछली 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 82.06 की औसत से 413 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा के अलावा अभिषेक शर्मा ने 10 पारियों में 204.02 की स्ट्राइक रेट से 406 रन बनाए हैं. वरुण चक्रवर्ती ने 10 मैचों में 27 विकेट झटके हैं. पाकिस्तान के लिए सैम अयूब ने 10 पारियों में 262 रन बनाए हैं और साहिबजादा फरहान ने 10 पारियों में 246 रन अपने नाम किए हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज ने 10 मैचों में 6.44 की इकॉनमी से 20 विकेट चटकाए हैं.

दोनों टीमों के बीच जबरदस्त क्रिकेट राइवलरी के कारण इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है. हालांकि राजनीतिक तनाव की वजह से इस महामुकाबले की संभावना पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया एशिया कप में इस टकराव में पूरी तरह से भारी साबित हुआ है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में टीम इंडिया और पाकिस्तान मुकाबलों में हर रन की अहमियत होती है और कई बल्लेबाज अपने बल्ले से यादगार प्रदर्शन कर चुके हैं. कुछ दिग्गज बल्लेबाजों ने इन मुकाबलों में लगातार रन बनाकर अपना दबदबा कायम रखा है. ऐसे में एशिया कप टी20 फॉरमेट के आगामी सीजन से पहले दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं.

एशिया कप में दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड (Ind vs Pak Head To Head Record In ODI Asia Cup)

एशिया कप के वनडे मैचों में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने आठ मुकाबलों में जीत दर्ज की जबकि पाकिस्तान ने महज पांच मैच जीते हैं. इन मुकाबलों में दो मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला.

एशिया कप टी20 फॉरमेट में ऐसा रहा है टीम इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड (IND vs PAK Asia Cup in T20 Format)

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक एशिया कप टी20 फॉरमेट में तीन मुकाबले खेले गए है. इस दौरान टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दोनों टीमों के साल 2016 में और दूसरा 2022 में मुकाबले खेले गए हैं. दोनों सीजन को मिलाकर टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजयी रहा था. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉरमेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में टीम इंडिया विजयी रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीती है.

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा बरकरार

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा रहा है. टीम इंडिया ने एशिया कप में अब तक 8 बार खिताब अपने नाम किया है. साल 1984 में हुए पहले सीजन से लेकर साल 2023 में खेले आखिरी टूर्नामेंट तक टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. टी20 फॉरमेट में भी टीम इंडिया ने दो बार एशिया कप खेला है और एक बार विजेता भी बना है. यानी कुल 66 मुकाबलों में से टीम इंडिया को 44 में जीत मिली हैं जबकि केवल 19 मुकाबलों में 'मेन इन ब्लू' को हार झेलनी पड़ी है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs PAK 6th T20I Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.