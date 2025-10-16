India vs Australia ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ODI And T20I Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है. यह सीरीज न सिर्फ दोनों टीमों के लिए अहम है, बल्कि शुभमन गिल के लिए कप्तान के तौर पर अपनी पहली बड़ी परीक्षा भी होगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Virat Kohli ODI Stats Against Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, यहां देखें ‘रन मशीन’ के चौंका देने वाले आंकड़े

बता दें कि शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं. अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी गई है. इस मीटिंग के बाद ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया गया है. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया है. रोहित शर्मा और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. दोनों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

साल 2025 टीम इंडिया के लिए अभी तक काफी बदलाव भरा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान करना सबसे झटका था. वहीं अब रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के लिए घोषित की गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में बतौर बल्लेबाज टीम में जगह मिली है, इस टीम में रोहित शर्मा की जगह पर वनडे में टीम इंडिया के बतौर नए कप्तान शुभमन गिल के नाम का ऐलान किया गया है.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AUS ODI Head To Head)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 152 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 84 मुकाबले जीते हैं, जबकि टीम इंडिया को महज 58 मैचों में जीत नसीब हुई है. दोनों टीमों के बीच की यह टक्कर 1980 से चली आ रही है, और हर दशक में कुछ यादगार मैच देखने को मिले हैं.

ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर टीम इंडिया के लिए वनडे मुकाबला जीतना हमेशा चुनौती भरा रहा है. अब तक टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 54 वनडे मैच में आमने-सामने आयी है. इस दौरान टीम इंडिया को महज 14 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, 38 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. जबकि, दो मैच बिना नतीजे के समाप्त हुए हैं. यानी जीत प्रतिशत करीब 26 फीसदी का रहा है. हालांकि पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है और कई यादगार जीत दर्ज की हैं.

ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे क्रिकेट में अपना सर्वाधिक स्कोर 338/9 बनाया था. यह रिकॉर्ड 29 नवंबर 2020 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर बना था. वहीं, टीम इंडिया की सबसे बड़ी वनडे जीत 1991 में पर्थ के वाका ग्राउंड पर आई थी, जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 107 रनों से हराया था. मेलबर्न में भी ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने दो बार आठ विकेट से हराया है.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा का दबदबा

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है. रोहित शर्मा ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 19 वनडे मैचों में 990 रन बनाए हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज से ज्यादा हैं. इस दौरान रोहित शर्मा ने चार शतक जड़े हैं, जिनमें से सबसे यादगार पारी पर्थ (2016) में आई थी, जब रोहित शर्मा ने 163 गेंदों पर नाबाद 171 रन ठोके थे.

इसके अलावा रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में खेले 19 मैचों में 58.23 की शानदार औसत से 990 रन बनाए और 29 छक्के जड़े, जो किसी भारतीय बल्लेबाज का बेस्ट रिकॉर्ड है. रोहित शर्मा ने जनवरी 2016 की पांच मैचों की सीरीज में 441 रन बनाकर इतिहास रच दिया था.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.