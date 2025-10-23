India vs Australia, 2nd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल स्टेडियम (Adelaide Oval Stadium) में खेला जा रहा हैं. सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब सीरीज में टीम इंडिया वापसी करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमों इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs India, 2nd ODI Match Toss Winner Prediction: ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया के बीच एडिलेड में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (IND vs AUS Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs India 2nd ODI Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया (Australia 2nd ODI Playing XI): मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड.

टीम इंडिया (India 2nd ODI Playing XI): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs Indian National Cricket Team Match Scorecard)

टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम इंडिया पहला वनडे हारकर तीन मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है. अब टीम इंडिया के लिए दूसरा मुकाबला करो या मरो वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगा. विराट कोहली, रोहित शर्मा की पिछले मैच में कई महीनों बाद वापसी हुई, लेकिन पहले मुकाबले में दोनों जल्द पवेलियन लौट गए. पहले मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों ने निराश किया था और अब टीम दूसरे मैच में अनुभवी खिलाड़ियों से रनों की उम्मीद करेगी.

टीम इंडिया की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने पिछले 10 मैचों में 51.44 की औसत से 463 रन बनाए हैं. शुभमन गिल के अलावा श्रेयस अय्यर ने पिछले 10 मैचों में 44.03 की औसत से 443 रन अपने नाम किए हैं. गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने पिछले 10 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने पिछले आठ मैचों में 43.57 की औसत से 305 रन बनाए हैं. इसी तरह गेंदबाजी में एडम जैम्पा ने पिछले नौ मैच में 12 विकेट अपने नाम किए हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.