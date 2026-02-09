India Ka Match Kab Hai: T20 विश्वकप में भारत का अगला मुकाबला नामीबिया से, जानें किस दिन होगा यह मैच

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Indian National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजयी शुरुआत करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब अपने दूसरे ग्रुप मैच के लिए तैयार है. टीम इंडिया का अगला मुकाबला गुरुवार, 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ होगा. अमेरिका को 29 रनों से हराकर ग्रुप-ए की अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज भारत इस मैच को जीतकर सुपर-8 की ओर अपने कदम और मजबूत करना चाहेगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा.

जसप्रीत बुमराह की वापसी और प्लेइंग XI में बदलाव

ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, टीम इंडिया के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नामीबिया के खिलाफ मैच के लिए पूरी तरह फिट हैं. वायरल फीवर के कारण वह पहले मैच का हिस्सा नहीं बन सके थे. बुमराह की वापसी के बाद प्लेइंग XI में फेरबदल होना लगभग तय है. उनकी जगह शामिल किए गए अर्शदीप सिंह या मोहम्मद सिराज में से किसी एक को बेंच पर बैठना पड़ सकता है.

इसके अलावा, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर भी सस्पेंस बना हुआ है. पेट खराब होने और हल्की चोट की खबरों के बीच अगर वह 12 फरवरी तक पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, तो विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

भारतीय टीम का प्रैक्टिस शेड्यूल

मैच से पहले भारतीय टीम ने सोमवार को होने वाले अपने वैकल्पिक अभ्यास सत्र (Optional Training Session) को रद्द कर दिया था. बीसीसीआई ने इसे 'डे ऑफ' बताया है. माना जा रहा है कि दिल्ली के मैदान पर नामीबिया और नीदरलैंड्स के अभ्यास सत्रों के कारण टीम इंडिया ने यह फैसला लिया. हालांकि, टीम मंगलवार शाम 6:00 से 9:00 बजे तक अरुण जेटली स्टेडियम में जमकर पसीना बहाएगी.

पिछले मैच की चुनौतियों से लेना होगा सबक

भले ही भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को हरा दिया हो, लेकिन मध्यक्रम और टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी ने चिंताएं बढ़ा दी थीं. एक समय टीम ने 77 रन पर 6 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव की 84 रनों की शानदार पारी ने भारत को संभाला. नामीबिया जैसी उभरती टीम के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज बेहतर तालमेल और अनुशासन के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे.

ग्रुप-ए का समीकरण और लाइव स्ट्रीमिंग

भारत फिलहाल ग्रुप-ए में दो अंकों और +1.450 के नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर है. नामीबिया के लिए यह मैच चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का पलड़ा भारी रहा है. 2021 के विश्व कप में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी.