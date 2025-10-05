IND A vs AUS A, 3rd Unofficial ODI 2025 Scorecard: इंडिया ए ने रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ए को 2 विकेट से हराया, प्रभसिमरन सिंह ने ठोका शतक, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A National Cricket Team vs Australia A National Cricket Team Match Scorecard: भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय ए क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 5 अक्टूबर को कानपूर (Kanpur) के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park Stadium) में खेला गया. जिसमें प्रभसिमरन सिंह के शतक और श्रेयस अय्यर व रियान पराग की शानदार पारियों की बदौलत इंडिया ए ने दूसरी पारी में 46 ओवर में 8 विकेट खोकर 322 रन बनाकर जीत दर्ज की हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ने शुरू में ही अभिषेक शर्मा (22) को खो दिया, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज़ प्रभसिमरन सिंह ने 68 गेंदों पर 102 रन ठोकते हुए पारी को संभाला. उनकी पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. दूसरे छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 62 रन की अहम पारी खेली और दोनों के बीच 117 रनों की साझेदारी हुई. अधर में रोहित शर्मा-विराट कोहली का भविष्य! BCCI का बड़ा संकेत, क्या विश्व कप से पहले खत्म होगा टीम इंडिया के सुपरस्टार जोड़ी का अध्याय?

रियान पराग ने भी 55 गेंदों पर 62 रन जड़ते हुए मध्यक्रम को मजबूती दी. हालांकि अंत में लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन विप्राज निगम ने नाबाद 24 और अर्शदीप सिंह ने 4 गेंदों पर 7 रन मारकर टीम को 322 तक पहुंचाया. गेंदबाज़ी में टॉड मर्फी और तनवीर संगा ने घातक प्रदर्शन किया. दोनों ने 4-4 विकेट हासिल किए. मर्फी ने 10 ओवर में मात्र 42 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि संगा ने 72 रन खर्च कर 4 बल्लेबाज़ों को आउट किया. बाकी गेंदबाज़ों को एक भी सफलता नहीं मिली और उन्होंने जमकर रन लुटाए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन करते हुए निर्धारित 49.1 ओवर में 316 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की शुरुआत काफी कमजोर रही, जहां शुरुआती विकेट जल्दी-जल्दी गिर गए. मैकेंज़ी हार्वी (7) और जेक फ्रेजर मैकगर्क (5) सस्ते में आउट हो गए. इसके बाद कूपर कॉनॉली ने 64 रन की पारी खेलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ज्यादा सहयोग नहीं मिला. हैरी डिक्सन (1) और लैचलन हेर्ने (16) भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए. मिडिल ऑर्डर में लैचलन शॉ ने 32 रन बनाए, लेकिन असली दमदार प्रदर्शन कप्तान जैक एडवर्ड्स और लियाम स्कॉट ने किया. दोनों ने 152 रनों की बेहतरीन साझेदारी की. लियाम स्कॉट ने 73 गेंदों में 64 रन बनाए, जबकि कप्तान जैक एडवर्ड्स ने 75 गेंदों में 89 रनों की शानदार पारी खेली. अंत में टॉम स्ट्रेकर 6 रन बनाकर नाबाद रहे.

भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा सबसे सफल रहे. दोनों ने 3-3 विकेट झटके. अयुष बडोनी ने भी प्रभावी गेंदबाज़ी करते हुए 2 विकेट लिए. गुरजपनीत और निशांत सिंधु को 1-1 विकेट मिला. विप्रज निगम और रियान पराग को कोई सफलता नहीं मिली. कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की मजबूत साझेदारी को रोक नहीं सके.