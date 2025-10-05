India A vs Australia A, 3rd unofficial ODI Match Live Streaming In India: भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए के बीच आज खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A Cricket Team vs Australia A Cricket Team, 3rd unofficial ODI Match Live Streaming: भारत ए क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया ए क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कानपूर (Kanpur) के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ए ने टीम इंडिया ए को नौ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ए ने 2-0 से सीरीज में अजेय बढ़त बना ली हैं. अब ऑस्ट्रेलिया ए की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, टीम इंडिया ए सीरीज में अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंटसीरीज में टीम इंडिया ए की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया ए की कमान जैक एडवर्ड्स (Jack Edwards) के कंधों पर हैं.

शुक्रवार को भारत ए कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में तीन वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ए से टकराएगी. पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ए पर 171 रनों की शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारत ए को दूसरे मैच में हार मिली थीं.

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल्स (IND-A vs AUS-A, 3rd ODI live Streaming Full Details)

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए का तीसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत ए क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया ए क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को कानपूर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए का तीसरा वनडे मैच कब शुरू होगा?

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए का तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा.

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए का तीसरा वनडे मैच टीवी पर लाइव कहां देख सकते हैं? (IND-A vs AUS-A, 3rd ODI live Telecast)

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए के दूसरे वनडे मैच का भारत में टेलीविजन पर सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा.

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए तीसरा वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (IND A vs AUS A 3rd ODI live Streaming)

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए के तीसरा वनडे मैच की कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी.

दोनों टीमों के स्क्वाड (Squads)

तीसरे वनडे के लिए भारत ए की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह.

ऑस्ट्रेलिया ए टीम: लैचलान शॉ (विकेटकीपर), जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मैकेंजी हार्वे, जैक एडवर्ड्स, कूपर कोनोली, विल सदरलैंड, लियाम स्कॉट, तनवीर सांघा, टॉड मर्फी, हेनरी थॉर्नटन, सैम इलियट, हैरी डिक्सन, टॉम स्ट्रेकर.

नोट: भारत ए क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया ए क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.