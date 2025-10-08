IND W vs SA W, ICC Women's World Cup 2025 10th Match Pitch Report And Weather Update: विशाखापत्तनम में टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 10th Match Pitch Report And Weather Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दसवां मुकाबला कल यानी 9 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह तीसरा मुकाबला हैं. टीम इंडिया अपने दोनों मुकाबले जीतकर आ रहीं हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma ODI Stats In Australia: ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन, यहां देखें 'हिटमैन' के हैरान कर देने वाले आंकड़े

टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 61.03 की औसत से 613 रन बनाए हैं. स्मृति मंधाना के अलावा ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 83.00 की औसत से 415 रन अपने नाम किए हैं. इसी तरह क्रांति गौड़ ने 9 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए तजमिन ब्रिट्स ने पिछले नौ मैचों में 89.43 की औसत से 626 रन बनाए हैं. इसी तरह गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा ने पिछले आठ मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने अपने पहले दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत से जोश में है और फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी. चलिए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs SA W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 33 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 12 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

टीम इंडिया को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. स्मृति मंधाना पहले दो मुकाबलों में बड़ी पारी खेलने में असफल रही है. गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से फिर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. दीप्ति शर्मा को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम को अपनी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और उनकी सलामी साझेदार तजमिन ब्रिट्स से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी. इसी तरह सुने लुस भी फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगी. नॉनकुलुलेको म्लाबा से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी.

डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium Pitch Report)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला कल यानी 9 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच विशाखापत्तनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. विशाखापत्तनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम की पिच सपाट और सख्त है, जो आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है.

सतह पर लगातार उछाल मिलता है, जिससे शुरुआत में तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद मिलती है, जबकि खेल आगे बढ़ने पर स्पिनरों को अधिक पकड़ मिलती है. शाम के मैचों में ओस का प्रभाव पड़ सकता है, जिससे बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा हो सकता है. इस मैदान पर 64% मुकाबला पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 251 रन और दूसरी पारी का औसत स्कोर 210 रन है.

विशाखापत्तनम के मौसम का हाल (Visakhapatnam Weather Report)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला कल यानी 9 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच विशाखापत्तनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की वेदर रिपोर्ट काफी अच्छी है. तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. ह्यूमिडिटी 55% तक रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs SA W 10th ODI Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर.

दक्षिण अफ्रीका (SA W Likely Playing XI): लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.