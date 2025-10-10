IND vs WI 2nd Test 2025 Scorecard, Day 1 Tea Break: टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर बनाए 220 रन, साईं सुदर्शन ने अर्धशतक तो यशस्वी जायसवाल ने ठोका शतक

साईं सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल(Photo Credit: X/@BCCI)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया और पहले दिन टी ब्रेक तक केवल एक विकेट खोकर 220 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया पहले मैच में जीत दर्ज कर सीरीज़ में 1-0 से आगे है और इस मुकाबले में भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है. भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की. दोनों ने शुरुआत में सधी हुई बल्लेबाज़ी की और पहले विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की. केएल राहुल ने 54 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. उन्हें जोमेल वॉरिकन ने स्टंप आउट करवाया और यही भारत का पहला और अब तक का एकमात्र विकेट रहा हैं. टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर बनाए 94 रन, केएल राहुल जल्दी लौटे पवेलियन, साईं सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल के बिच शानदार साझेदारी

केएल राहुल के आउट होने के बाद साईं सुदर्शन क्रीज़ पर आए और उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पारी को संभालाते हुए टी ब्रेक तक नाबाद लौटे हैं. इस समय भारत का स्कोर 58 ओवर में 220/1 है. यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार शतक जमाते हुए नाबाद 111 रन बनाए . उन्होंने 162 गेंदों में 16 चौकों की मदद से ये शतक पूरा किया है. साईं सुदर्शन ने दूसरे छोर से भरोसेमंद बल्लेबाज़ी करते हुए 132 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाए हैं. उनकी पारी में 11 चौके शामिल रहे. दोनों बल्लेबाज़ों के बीच दूसरे विकेट के लिए अब तक शतकीय साझेदारी हो चुकी है और टीम को एक मजबूत नींव मिल चुकी है.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज़ की गेंदबाज़ी भारत के सामने फीकी नज़र आई. जोमेल वॉरिकन को एकमात्र सफलता मिली, जबकि अन्य गेंदबाज़ जैसे जेडन सील्स, रोस्टन चेज़, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जस्टिन ग्रेव्स कोई विकेट नहीं ले सके. गेंदबाज़ लगातार कोशिश करते नज़र आए, लेकिन भारतीय बल्लेबाज़ों ने उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं दिया. टी ब्रेक के बाद कप्तान शुभमन गिल, विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा जैसे बल्लेबाज़ों से भी तेज़ रन बनाने की उम्मीद है.अगर यशस्वी जायसवाल और साईं सुदर्शन अपनी लय को बरकरार रखते हैं, तो भारत पहले दिन ही बड़े स्कोर की दिशा में बढ़ जाएगा.