IND vs WI 2nd Test 2025 Live Scorecard, Day 1 Lunch Break: टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर बनाए 94 रन, केएल राहुल जल्दी लौटे पवेलियन, साईं सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल के बिच शानदार साझेदारी

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके पहले दिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ की है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया. पहले सत्र के अंत तक भारत ने 28 ओवर में 1 विकेट खोकर 94 रन बना लिए हैं. यह भी पढ़ें: क्या हार्दिक पांड्या ने मॉडल माहिका शर्मा के साथ नए रिश्ते पर लगाई मुहर? मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार साथ आए नजर, देखें वीडियो
यशस्वी जायसवाल ने अपनी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी जारी रखी, वह अभी नाबाद 40 रन बनाकर टीम के शीर्ष स्कोरर हैं. यशस्वी ने 78 गेंदों का सामना किया और सात चौके लगाए. उनके साथ साई सुदर्शन 16 रन बनाकर नाबाद हैं, जिन्होंने 36 गेंद खेली. सबसे पहले विकेट केएल राहुल के रूप में 58 रन पर गिरा, जिन्हें जोमेल वारिकन ने आउट किया. राहुल ने 54 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था.
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
That will be Lunch on Day 1️⃣
Yashasvi Jaiswal and Sai Sudharsan end the session with 94/1 on the board 👍
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 | @klrahul pic.twitter.com/0xuAKIIIP9
— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
वेस्टइंडीज की तरफ से जोमेल वारिकन ने एक विकेट लिया जबकि अन्य गेंदबाजों में जेडेन सील्स, रॉस्टन चेज़, एंडरसन फिलिप, जस्टिन ग्रीव्स और खारी पीयर ने अपनी सेवाएं दी. जेडेन सील्स ने पांच ओवरों में 16 रन दिए, वहीं एंडरसन फिलिप ने छह ओवरों में 14 रन खर्च किए. भारत के कप्तान शुभमन गिल, विकेटकीपर ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज अभी बैटिंग के लिए तैयार हैं.