IND vs SA 2nd Test 2025 Day 4 Scorecard, Tea Break: दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका बनाए 3 विकेट खोकर 107 रन, भारत पर बनाए 395 रनों की बढ़त, रविन्द्र जडेजा मिला 2 विकेट, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. चौथे दिन पहले सत्र के अंत तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 40 ओवर में 3 विकेट खोकर 107 रन बना लिए हैं और अब कुल 395 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है. रयान रिकेलटन ने 35 रन बनाए और रवींद्र जडेजा की गेंद पर आउट हुए. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 के चौथे दिन खेल पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा गुवाहाटी के मौसम का हाल

जडेजा ने शानदार स्पेल में 12 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट चटकाए. वहीं वाशिंगटन सुंदर ने कप्तान तेंबा बावुमा (3) को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई. एडेन मार्करम 29 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर बोल्ड हुए. सत्र के अंत में ट्रिस्टन स्टब्स 14* और टोनी डी ज़ॉर्जी 21* रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं.

टीम इंडिया की पहली पारी

टीम इंडिया की पहली पारी 83.5 ओवर में 201 रनों पर सिमट गई और दक्षिण अफ्रीका अब भी 288 रनों की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में है. भारत की पारी में यशस्वी जायसवाल ने 58 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज़ बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सका. KL राहुल (22), साई सुदर्शन (15) और ऋषभ पंत (7) जैसे प्रमुख बल्लेबाज़ जल्दी-जल्दी आउट होते गए, जिससे टीम मुश्किलों में घिर गई. वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश की, जबकि कुलदीप यादव ने 134 गेंदों पर जुझारू 19 रन जोड़कर पारी को लंबा खींचा. दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज़ी पूरी तरह हावी रही. मार्को यानसन ने 19.5 ओवर में 48 रन देकर शानदार 6 विकेट चटकाए और भारतीय बल्लेबाज़ों को बार-बार परेशान किया. साइमन हार्मर ने 3 विकेट लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि केशव महाराज को एक सफलता मिली.

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर भारत पर भारी दबाव बना दिया. सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों पर 109 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि मार्को यानसन 93 रन बनाकर आउट हुए. एडेन मार्करम (38), रयान रिकेलटन (35), तेंबा बावुमा (41), ट्रिस्टन स्टब्स (49) और काइल वेरेयने (45) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारतीय गेंदबाजों को पूरे दिन विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ा. कुलदीप यादव भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 29.1 ओवर में 115 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट झटके.