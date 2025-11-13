IND vs SA 1st Test 2025 Special Gold Toss Coin: कोलकाता में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा विशेष सोने का टॉस सिक्का

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Test Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला कल यानी 14 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. टेस्ट सीरीज के बाद तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी. ऐसे में दोनों के बीच एक कड़ी और रोमांचक टक्कर देखने को मिलने वाली है. टीम इंडिया के लिए घरेलू सीरीज आसान होने वाली नहीं है. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर था. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: India vs South Africa Test Stats At Eden Garden: कोलकाता के ईडन गार्डन में कुछ ऐसा रहा हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. साल 2019 के बाद टीम इंडिया इस मैदान पर कोई टेस्ट खेलती हुई नजर आएगी. हाल ही में ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाए थे. ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल भी प्लेइंग इलेवन में खेलने वाले हैं. नितीश रेड्डी टीम पहले टेस्ट की टीम से रिलीज किए जा चुके हैं.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम में तेम्बा बावुमा की वापसी हुई है. पाकिस्तान के खिलाफ तेम्बा बावुमा पिछली टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे. तेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में एडेन मार्करम कप्तानी कर रहे थे. ईडन गार्डन टेस्ट में मेहमान टीम मार्करम से अच्छी पारी की उम्मीद करेगी. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज में 3 पारियों में 196 रन बनाए थे. केएल राहुल का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है. केएल राहुल के अलावा जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 8 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 20.76 की औसत के साथ 38 विकेट लिए हैं. भारत में जसप्रीत बुमराह 17.59 की औसत के साथ 54 विकेट ले चुके हैं. कागिसो रबाडा ने टीम इंडिया के खिलाफ 14 टेस्ट में 22.60 की औसत से 55 विकेट हासिल की.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट हेड टू हेड (IND vs SA Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 44 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को 16 मैच में जीत मिली है. 10 मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे हैं. भारत की धरती पर दोनों टीमों के बीच 19 टेस्ट खेले गए हैं. 11 मैच में टीम इंडिया को जीत और पांच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा (ड्रॉ- 3) है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 14 नवंबर को ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच में टॉस के लिए महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की तस्वीर वाले एक विशेष सोने के सिक्के का इस्तेमाल किया जाएगा. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट श्रृंखला फ्रीडम ट्रॉफी के लिए खेली जाएगी, जिसे गांधी और मंडेला के सम्मान, उनकी साझा विरासत और अहिंसा के संदेश का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया था.

एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने एक विशेष सोने का सिक्का पेश किया है, जिसमें एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला की तस्वीर है, जो शांति, स्वतंत्रता और अहिंसा के मूल्यों का प्रतीक है, जिसका इस्तेमाल ईडन गार्डन्स में शुरुआती टेस्ट में टॉस के लिए किया जाएगा.

सीएबी अध्यक्ष सौरव गांगुली ने खुलासा किया कि सिक्का विशेष रूप से श्रृंखला के लिए बनाया गया था और टॉस के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाएगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मैच की पूर्व संध्या पर सीएबी 13 नवंबर को जगमोहन डालमिया मेमोरियल लेक्चर की मेजबानी करेगा.

सुनील गावस्कर मुख्य भाषण देंगे, जिसमें दोनों पक्षों के क्रिकेटर उपस्थित होंगे. टीम इंडिया शनिवार को ऑस्ट्रेलिया में अपनी सफेद गेंद की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद कप्तान शुभमन गिल, जसप्रित बुमराह और मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ रविवार शाम को कोलकाता पहुंची.

विकेटकीपर-बल्लेबाज और उप-कप्तान ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होने वाली आगामी दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए भारत की टीम में वापसी की है. श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर को होगा, जिसमें गुवाहाटी टेस्ट स्थल के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है.

भारत वर्तमान में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप अंक तालिका में 61.90 अंक प्रतिशत (पीसीटी) के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान में 1-1 से ड्रा के बाद दक्षिण अफ्रीका 50 पीसीटी के साथ पांचवें स्थान पर है. टेस्ट सीरीज के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका तीन वनडे और पांच टी20 मैच भी खेलेंगे.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट कब होगा?

टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 14 से 18 नवम्बर के बीच खेला जाएगा. कोलकाता के ईडेन गार्डन स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. काफी लंबे समय के बाद इस ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम टेस्ट मैच खेलने उतर रही है. मुकाबले का आगाज भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 से होगा, जबकि टॉस आधे घंटे पहले 9 बजे होगा. इससे पहले भी जब दोनों का सामना हुआ था, तो एक रोमांचक सीरीज हुई थी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.