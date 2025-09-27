IND vs PAK, T20 Asia Cup Final 2025 Channel Numbers: फाइनल मुकाबले में कल होगा टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग, मैच से पहले जानें कौनसे DTH चैनल नंबरों पर LIVE देखें, मोबाइल पर ऐसे उठाए स्ट्रीमिंग का लुफ्त

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Final Match: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला कल यानी 28 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि टूर्नामेंट का फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान (IND vs PAK Asia Cup Final) के बीच होगा. पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Team India Stats At Dubai Stadium: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें ‘मेन इन ब्लू’ के आकंड़ें

अब तक टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब 8 बार जीत चुकी है. वहीं पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप टाइटल जीता है. लेकिन फाइनल मुकाबले में कभी भी इन दोनों टीमों के बीच टक्कर नहीं हुई. एशिया कप के इस सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दो बार धूल चटाई हैं. एशिया कप 2025 में टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें अब तीसरी बार एक दूसरे से टकराएंगी. इन दोनों टीमों के बीच पहला मैच 14 सितंबर को लीग स्टेज में खेला गया.

इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सात विकेट से रौंदा था. वहीं दूसरी बार एशिया कप सुपर-4 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान छह विकेट से धूल चटाई थीं. वहीं अब एशिया कप 2025 के फाइनल में इस टूर्नामेंट में तीसरी बार दोनों टीमों के बीच महामुकाबला होने जा रहा है.

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा बरकरार

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा रहा है. टीम इंडिया ने एशिया कप में अब तक 8 बार खिताब अपने नाम किया है. साल 1984 में हुए पहले सीजन से लेकर साल 2023 में खेले आखिरी टूर्नामेंट तक टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. टी20 फॉरमेट में भी टीम इंडिया ने दो बार एशिया कप खेला है और एक बार विजेता भी बना है. यानी कुल 66 मुकाबलों में से टीम इंडिया को 44 में जीत मिली हैं जबकि केवल 19 मुकाबलों में 'मेन इन ब्लू' को हार झेलनी पड़ी है.

टीम इंडिया के मैच लाइव देखें इन DTH चैनल नंबरों पर (Asia Cup TATA Play Channel Number)

भारत में एशिया कप 2025 का रोमांचक लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) चैनलों पर उपलब्ध होगा. क्रिकेट फैंस की सुविधा के लिए अलग-अलग DTH प्लेटफ़ॉर्म टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, वीडियोकॉन डी2एच और सन डायरेक्ट (Tata Play, Airtel Digital TV, Dish TV, Videocon d2h और Sun Direct) पर चैनल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं.

चैनल नाम Tata Play Airtel DTH Dish TV Videocon d2h Sun Direct Sony Sports Ten 1 471 285 611 611 506 Sony Sports Ten 1 HD 470 286 610 610 - Sony Sports Ten 3 476 289 615 615 - Sony Sports Ten 3 HD 475 290 614 614 - Sony Sports Ten 5 484 291 623 623 - Sony Sports Ten 5 HD 483 292 622 622 - DD Sports (Free) - - - - 510

डीडी फ्री डिश (DD Free Dish) उपयोगकर्ताओं के लिए DD Sports चैनल 79 नंबर पर सभी भारत के मैच और फाइनल free में देखे जा सकते हैं.

कैसे देखें लाइव टेलीकास्ट

अपने DTH प्रोवाइडर के अनुसार ऊपर दिए गए चैनल नंबर पर ट्यून करें.

Sony Sports Ten 1 (English), Ten 3 (Hindi) और Ten 5 (सहित HD वर्ज़न) पर लाइव कवरेज उपलब्ध रहेगा.

मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर स्ट्रीमिंग के लिए Sony LIV ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

DD Sports पर फ्री में देखें लाइव (Asia Cup On DD Free Dish)

सुनिश्चित करें कि आपके DTH पैक में Sony Sports चैनल (SD या HD) active हों, ताकि बिना किसी रुकावट के आप सभी मुकाबले देख सकें. वहीं, DD Sports पर भारत के सभी मैच और फाइनल बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध रहेंगे, खासकर DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए. इसके अलावा, दर्शकों की सुविधा के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पर तेलुगु और तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा.

