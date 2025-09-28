IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई में मैच, टीम इंडिया की जीत के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में लोगों ने की दुआ; देखें VIDEO
(Photo Credits ANI)

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: अब से कुछ ही समय बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे होने वाला है. इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले पूरे देश में प्रार्थनाओं का सिलसिला चल रहा है. टीम इंडिया की जीत के लिए राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में लोगों ने विशेष दुआएं की गईं.

टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित हुए, जहां सूफी संतों और और अन्य लोगों ने टीम इंडिया के लिए प्रार्थना की.  सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग चादर चढ़ाते और दुआ मांगते हुए नजर आए, ताकि टीम इंडिया इस मैच को जीत सके. यह भी पढ़े: India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Winner Prediction: पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का नौवां टाइटल अपने नाम करना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

अजमेर शरीफ दरगाह में टीम इंडिया के लिए दुआ

यह परंपरा क्रिकेट मैचों के दौरान खासतौर पर भारत-पाकिस्तान जैसे हाई-वोल्टेज मुकाबलों में अक्सर देखी जाती है. दरगाह की तरफ से ने कहा, टीम इंडिया दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है. हम दुआ करते हैं कि वे जीत हासिल करें और यह जीत हमारी सेना को समर्पित हो."  लोगों ने  बताया कि यह दुआ न केवल जीत के लिए, बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल भावना के लिए भी है.

टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा

दोनों टीमों के बीच खले को लेकर दुबई में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा, जबकि मैच की शुरुआत 8 बजे से होगी.

पूरे देश में प्रार्थनाओं का सिलसिला

अजमेर शरीफ के अलावा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी में भी क्रिकेट प्रशंसकों ने हवन-पूजा की। प्रयागराज के मंदिरों में भक्तों ने टीम इंडिया की जीत के लिए आरती उतारी, जबकि वाराणसी में गंगा तट पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया.