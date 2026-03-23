ICC ODI World Cup 2027: कब और कहां खेला जाएगा अगला वनडे वर्ल्ड कप? 14 टीमों के साथ फिर से हो रही इस पुराने फॉर्मेट की वापसी

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

ICC ODI World Cup 2027: आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 को लेकर क्रिकेट जगत में उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है. अगले साल होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं, हालांकि अभी तक इसमें हिस्सा लेने वाली सभी टीमों की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है. कुछ टीमों ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है, जबकि बाकी टीमों को क्वालीफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा. इस बार टूर्नामेंट कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि आईसीसी एक बार फिर पुराने ‘सुपर सिक्स’ फॉर्मेट को वापस ला रहा है, जिससे मुकाबले और ज्यादा रोमांचक और प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है. Virat Kohli vs Rohit Sharma IPL Stats: विराट कोहली और रोहित शर्मा में किसका पलड़ा भारी, यहां देखें रन, रिकॉर्ड और कप्तानी के आकंड़ें

हर साल हो रहा है आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट

आईसीसी अब हर साल कम से कम एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है. साल 2023 में वनडे विश्व कप खेला गया था, जबकि 2024 में टी20 विश्व कप हुआ. इसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हुई और 2026 में टी20 विश्व कप खेला गया. वनडे विश्व कप हर चार साल में होता है, इसलिए अगला संस्करण 2027 में खेला जाएगा.

तीन देशों में होगा आयोजन

वनडे विश्व कप 2027 की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे. साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे आईसीसी के फुल मेंबर हैं, इसलिए उनकी जगह मेजबान के तौर पर पक्की है. वहीं नामीबिया एसोसिएट मेंबर है, ऐसे में उसे क्वालीफायर के जरिए जगह बनानी होगी. बाकी टीमों का चयन आईसीसी रैंकिंग के आधार पर होगा, जिसकी कटऑफ अगले साल मार्च तक तय की गई है.

अक्टूबर-नवंबर में खेले जाएंगे मुकाबले

हालांकि अभी तक आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि टूर्नामेंट अक्टूबर से नवंबर के बीच खेला जाएगा. उस समय दक्षिण अफ्रीका में मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल रहता है. ज्यादातर बड़े मुकाबले साउथ अफ्रीका में ही आयोजित किए जाएंगे.

10 नहीं, इस बार 14 टीमें लेंगी हिस्सा

साल 2023 के विश्व कप में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार टीमों की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई है. 2003 के बाद पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में वनडे विश्व कप खेला जाएगा, जिससे इस टूर्नामेंट को लेकर उत्साह और बढ़ गया है.

सुपर सिक्स फॉर्मेट की वापसी

इस बार टूर्नामेंट में ‘सुपर सिक्स’ फॉर्मेट की वापसी हो रही है. 14 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा, हर ग्रुप में 7 टीमें होंगी. दोनों ग्रुप से टॉप 3 टीमें सुपर सिक्स में पहुंचेंगी. इसके बाद सुपर सिक्स से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. सेमीफाइनल और फाइनल नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे.

इन शहरों में खेले जाएंगे मैच

टूर्नामेंट के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, केपटाउन, डरबन, सेंचुरियन, गकेबरहा, ब्लोमफोंटेन, ईस्ट लंदन और पार्ल जैसे शहरों को चुना गया है. इसके अलावा जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब और नामीबिया के विंडहोक में भी कुछ मुकाबले खेले जाएंगे. भारतीय टीम अपने मैच कहां खेलेगी, इसका फैसला शेड्यूल जारी होने के बाद होगा.