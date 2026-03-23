Virat Kohli vs Rohit Sharma IPL Stats: विराट कोहली और रोहित शर्मा में किसका पलड़ा भारी, यहां देखें रन, रिकॉर्ड और कप्तानी के आकंड़ें

विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Virat Kohli vs Rohit Sharma IPL Comparison Update: इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अगर दो सबसे बड़े बल्लेबाजों की बात की जाए, तो उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है. दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने-अपने करियर में आईपीएल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. जहां विराट कोहली लंबे समय से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए लगातार रन बना रहे हैं, वहीं रोहित शर्मा ने डेक्कन चार्जर्स से शुरुआत करने के बाद मुंबई इंडियंस के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. दोनों खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में भी 4000 से ज्यादा रन बनाए और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. यह भी पढ़ें: IPL 2025: आईपीएल के पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था ऐतिहासिक खिताब, जानिए कैसा रहा था पिछला सीजन

आईपीएल करियर की शुरुआत और सफर

भारत को अपना भविष्य का सुपरस्टार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैंप में मिला, जब विराट कोहली को अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम में शामिल किया गया. उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत अनिल कुंबले की कप्तानी में की. बाद में 2013 में विराट कोहली को टीम का फुल-टाइम कप्तान बनाया गया, हालांकि 2012 में भी उन्होंने डेनियल विटोरी की गैरमौजूदगी में कप्तानी की थी.

दूसरी ओर, रोहित शर्मा ने 2008 में डेक्कन चार्जर्स के लिए आईपीएल डेब्यू किया और 2009 में टीम के साथ खिताब भी जीता. 2011 में वह मुंबई इंडियंस से जुड़े और सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों के साथ खेले. 2013 में पोंटिंग के कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई.

सबसे ज्यादा रन: कौन है आगे?

रोहित शर्मा ने अपने शुरुआती करियर में डेक्कन चार्जर्स के लिए तीन सीजन में 1170 रन बनाए. इसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और अब तक 272 मैचों में 7046 रन बनाए हैं. हालांकि उनका औसत 30 से कम है, लेकिन उनके नाम 2 शतक और 47 अर्धशतक हैं.

वहीं, विराट कोहली ने अपने पूरे आईपीएल करियर में सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला है. शुरुआती सीजन में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने शानदार वापसी की. कोहली अब तक 267 मैचों में 8661 रन बना चुके हैं, उनका औसत लगभग 40 और स्ट्राइक रेट 132.37 है. उनके नाम 8 शतक और 63 अर्धशतक दर्ज हैं.

आईपीएल रिकॉर्ड्स: किसका दबदबा?

विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं. उनके नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2016 सीजन में 973 रन बनाकर एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया. कोहली के नाम सबसे ज्यादा 8 शतक और 117 कैच भी दर्ज हैं. इसके अलावा कप्तान के तौर पर भी उनके नाम सबसे ज्यादा रन हैं.

दूसरी ओर, रोहित शर्मा के नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड है आईपीएल ट्रॉफी जीतने का. रोहित शर्मा ने कुल 6 खिताब जीते हैं, जिसमें 1 डेक्कन चार्जर्स के साथ और 5 मुंबई इंडियंस के साथ शामिल हैं. वह आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं.

कप्तानी रिकॉर्ड: कौन बेहतर लीडर?

विराट कोहली ने 2013 से 2021 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी की. उन्होंने 143 मैचों में टीम की कप्तानी की, जिसमें 66 मैच जीते और करीब 70 मैच हारे. उनका जीत प्रतिशत लगभग 46.15% रहा. वह टीम को 2016 में फाइनल तक ले गए, लेकिन खिताब नहीं जीत सके.

रोहित शर्मा ने 2013 से 2023 तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी की. उन्होंने 158 मैचों में 87 जीत हासिल की और उनका जीत प्रतिशत करीब 58% रहा. रोहित ने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया और आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में अपना नाम दर्ज कराया.

कौन है बेहतर?

अगर बल्लेबाजी की बात करें, तो विराट कोहली रोहित शर्मा से काफी आगे हैं. उनके आंकड़े, औसत और निरंतरता उन्हें आईपीएल का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनाते हैं. लेकिन कप्तानी और टीम की सफलता की बात करें, तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड शानदार है. उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को कई बार चैंपियन बनाया है.