How To Watch ZIM vs AFG 3rd T20I Match Free Live Streaming Online In India? आज जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Where To Watch Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd T20I Match Live Streaming And Telecast Details: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने ज़िम्बाब्वे को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही अफगानिस्तान की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, ज़िम्बाब्वे की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में ज़िम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. जबकि, अफगानिस्तान की कमान राशिद खान (Rashid Khan) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs India, 3rd T20I Match Toss Winner Prediction: ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया के बीच होबार्ट में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दूसरे टी20 मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले ज़िम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ज़िम्बाब्वे की पूरी टीम ने 19.3 ओवरों में महज 125 रन बनाकर सिमट गई. ज़िम्बाब्वे की तरफ से कप्तान सिकंदर रजा ने सबसे ज्यादा 37 रनों की शानदार पारी खेली. अफगानिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 126 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने महज 18 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

टी20 सीरीज का तीसरा मैच आज हरारे में खेला जाएगा. जिंबॉब्वे टीम ने टी20 फॉरमेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार पांच मैच जीते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान टीम का प्रदर्शन टी20 फॉरमेट में काफी खराब रहा है. अफगानिस्तान टीम लगातार पांच मैच हार चुकी है. अफगानिस्तान को पिछले टी20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से करारी हार झेलनी पड़ी है.

जिंबॉब्वे बनाम अफगानिस्तान पहला टी20 हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिंबॉब्वे में खेला जाएगा. इस पिच पर बल्लेबाजी आसान नजर आई है. इस मैदान पर अभी तक 81 मैच खेले गए हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 157 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 136 रन है. इस मैदान पर पिछले 5 मैचों में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने तीन मैच जीते हैं. तेज गेंदबाजों को इस पिच पर काफी मदद मिलती है तेज गेंदबाजों ने इस मैदान पर 67% विकेट लिए हैं.

जिंबॉब्वे बनाम अफगानिस्तान हेड-टू-हेड आंकड़े (ZIM vs AFG T20I Head To Head)

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अफगानिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. अफगानिस्तान की टीम ने 10 मुकाबले अपने नाम किया हैं. जबकि, ज़िम्बाब्वे की टीम को महज दो मैच में जीत नसीब हुई हैं.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्य से भारत में प्रशंसक ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज को टीवी पर लाइव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी आधिकारिक प्रसारक ने इस सीरीज़ के अधिकार नहीं लिए हैं. इसलिए यह मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं होगा. वहीं, ज़िम्बाब्वे में यह मुकाबला ZBC टीवी (ZBC TV) पर लाइव प्रसारित होगा और अफ़ग़ानिस्तान में दर्शक इसे Araina टीवी (Araina TV) पर देख पाएंगे.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में प्रशंसक ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इस प्रकार भारतीय प्रशंसकों के लिए डिजिटल माध्यम ही एकमात्र विकल्प रहेगा.

जिंबॉब्वे बनाम अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ZIM vs AFG 3rd T20I Likely Playing XI):

जिंबॉब्वे: तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, ब्रैड इवांस, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, सेदिकुल्लाह अटल, शराफुद्दीन अशरफ़, दरविश रसूली, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), फ़रीद अहमद, मुजीब उर रहमान, बशीर अहमद.

नोट: जिंबॉब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.