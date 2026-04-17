GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Satta Bazar Favorite Team: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 25th Match Satta Bazar Favorite Team: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस इस सीजन में संतुलित प्रदर्शन कर रही है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स खराब फॉर्म से जूझ रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Key Players To Watch Out: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया है और टीम लगातार जीत की राह पर लौट चुकी है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन संघर्ष करती नजर आई है और टीम इस मैच में वापसी करने की कोशिश करेगी. प्वाइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस मध्य स्थान पर बनी हुई है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स निचले पायदान पर है.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड (GT vs KKR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 39 रन से जीत दर्ज की थी.

गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में अपने मजबूत संयोजन के साथ उतर सकती है. बल्लेबाजी में शुभमन गिल और साई सुदर्शन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में अजिंक्य रहाणे, कैमरून ग्रीन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म (GT vs KKR Satta Bazar)

इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार में काफी हलचल देखने को मिल रही है. सट्टा बाजार के अनुसार गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह मुकाबला करीबी माना जा रहा है. हालांकि मौजूदा फॉर्म और टीम संतुलन को देखते हुए गुजरात टाइटंस को हल्का फेवरेट माना जा रहा है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स अगर अपने प्रमुख खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन करवा लेती है तो मुकाबला पलट सकता है. सट्टा बाजार में फेवरेट टीम पर कम भाव मिलता है, जबकि दूसरी टीम पर ज्यादा रिटर्न दिया जाता है. हालांकि मैच के दौरान ये भाव बदलते रहते हैं.

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