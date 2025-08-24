Full List Of Teams Who Scored 400 Plus In ODI Cricket: वनडे क्रिकेट के इतिहास में इन टीमों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा बार 400 प्लस रन, यहां देखें पूरी लिस्ट

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 24 अगस्त को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैके (Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना (Great Barrier Reef Arena) में खेला गया. तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 276 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1-2 से सीरीज गवां दी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे थे. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के कंधों पर थीं.

तीसरे वनडे में शर्मनाक हार के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया दौरे का समापन किया है. तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली दक्षिण अफ्रीका तीसरे और आखिरी मैच में जीत की लय को बरकरार नहीं रख सकी. आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त पलटवार करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बहुत बुरी तरह रौंदा. इस तरह दक्षिण अफ्रीका के नाम बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 431 रन जड़ डाले. वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये 29वां मौका था, जब किसी टीम ने 400 रनों का आंकड़ा पार किया है. वनडे क्रिकेट में महज सात टीमें ही 400 का आंकड़ा छू सकीं हैं. पाकिस्तान, बांग्लादेश अब तक इतिहास में एक बार भी 400 का आंकड़ा नहीं छू पाईं हैं. वहीं दक्षिण अफ्रीका ने ये कारनामा सबसे ज्यादा बार किया है.

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम

दक्षिण अफ्रीका: वनडे क्रिकेट इतिहास में दक्षिण अफ्रीका ने सबसे ज्यादा बार 400 का आंकड़ा छूआ है. दक्षिण अफ्रीका ने ये कारनामा आठ बार किया है. दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज (दो बार), ऑस्ट्रेलिया (दो बार), टीम इंडिया, श्रीलंका, जिंबाब्वे, आयरलैंड के खिलाफ किया हैं.

टीम इंडिया: इस लिस्ट में टीम इंडिया दूसरे पायदान पर हैं. टीम इंडिया ने वनडे इतिहास में सात बार बनाए 400 से ज्यादा रन बनाए हैं. टीम इंडिया ने बरमूडा, श्रीलंका (दो बार), दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज़, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स के खिलाफ किया हैं.

इंग्लैंड: इस लिस्ट मं इंग्लैंड की टीम तीसरे नंबर पर हैं. इंग्लैंड ने छह बार ये कारनामा किया हैं. इंग्लैंड ने न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया (दो बार), नीदरलैंड्स, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ किया हैं.

ऑस्ट्रेलिया: इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम चौथे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया ने तीन बार 400 का आंकड़ा पार किया हैं. ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका (दो बार), अफगानिस्तान के खिलाफ किया हैं.

श्रीलंका: इस मामले में श्रीलंका की टीम पांचवें पायदान पर हैं. श्रीलंका की टीम ने दो बार ये कारनामा किया हैं. श्रीलंका ने नीदरलैंड्स और टीम इंडिया के खिलाफ 400 रन ज्यादा रन बनाए हैं.

न्यूजीलैंड: न्यूजीलैंड की टीम भी इस लिस्ट में श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं. न्यूजीलैंड ने भी दो बार 400 का आंकड़ा पार किया हैं. न्यूजीलैंड ने आयरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ ये खास कारनामा किया हैं.

जिंबाब्वे: इस लिस्ट में जिंबाब्वे की टीम भी शामिल हैं. जिंबाब्वे ने एक बार 400 का आंकड़ा छूआ है. जिंबाब्वे ने साल 2023 में यूएसए के खिलाफ ये खास कारनामा किया हैं.

तीसरे वनडे का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 50 ओवरों में दो विकेट खोकर 431 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने सबसे ज्यादा 142 रनों की शानदार पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 432 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 24.5 ओवर में महज 155 रन पर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 49 रनों की धुआंधार पारी खेली.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.