Shubman Gill T20 Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं शुभमन गिल का प्रदर्शन, बस एक क्लिक पर देखें आंकड़े

शुभमन गिल (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup) का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Australia Beat South Africa,3rd ODI Match 2025: तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, इस मामले में टीम इंडिया को छोड़ा पीछे

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. ऐसे में चलिए शुभमन गिल के टी20 इंटरनेशनल आकंड़ों पर एक नजर डालते हैं.

कुछ ऐसा रहा हैं शुभमन गिल का टी20 इंटरनेशनल करियर

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने अबतक कुल 21 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान शुभमन गिल ने 578 रन बनाए हैं. शुभमन गिल का औसत 30.42 है और स्ट्राइक रेट 139.27. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल ने एक शतक और तीन अर्धशतक भी लगाए हैं. शुभमन गिल का बेस्ट स्कोर नाबाद 126 रन का है.

बतौर सलामी बल्लेबाज कुछ ऐसा रहा शुभमन गिल का प्रदर्शन

