Fact Check: क्या नेपाल महिला टीम की कप्तान इंदु बर्मा को डेट कर रहे हैं तिलक वर्मा? जानें वायरल दावे की असली सच्चाई

Indian National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया. पूरे एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अजेय रहीं और सभी मुकाबले अपने नाम की. एकमात्र मैच जहां टीम इंडिया हार के करीब पहुंचे थे वह श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मैच था, जो टाई पर समाप्त हुआ और टीम इंडिया ने सुपर ओवर जीता. टीम इंडिया के युवाओं ने जीत में बड़ी भूमिका निभाई और दिखाया कि अगली पीढ़ी के क्रिकेटर भी सक्षम हैं. अभिषेक शर्मा युवा खिलाड़ियों में से चुने गए थे लेकिन फाइनल में तिलक वर्मा अंत तक टिके थे. यह भी पढ़ें: Pakistan vs South Africa, 1st Test Day 4 Lunch Break Scorecard: लंच ब्रेक तक दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 136/6, पाकिस्तान के नाम रहा पहला सेशन; यहां देखें स्कोरकार्ड
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल में तिलक वर्मा तब क्रीज पर आए जब भारत केवल 20 रन पर तीन विकेट खोने के बाद दबाव में था. तभी तिलक वर्मा ने साझेदारी बनाने पर ध्यान दिया, अपनी पारी को सही तरीके से आगे बढ़ाया और स्कोरकार्ड को टिक करने के लिए परिकलित जोखिम उठाया. आख़िरकार उनकी पारी ने भारत को जीत हासिल करने में मदद की और उन्होंने एशिया कप 2025 का खिताब जीता. कुछ ही समय में तिलक प्रशंसकों के बीच हीरो बन गये. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा नेपाल महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान इंदु बर्मा को डेट कर रहे हैं. वीडियो में तिलक वर्मा की एक साथ तस्वीरें थीं जिससे प्रशंसकों के बीच अफवाहें और गपशप छिड़ गई. नीचे वायरल वीडियो पर एक नजर डालें.
फर्जी वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तिलक वर्मा इंदु बर्मा के साथ डेटिंग कर रहे हैं:
क्या तिलक वर्मा नेपाल महिला टीम की कप्तान इंदु बर्मा को डेट कर रहे हैं?
नहीं, तिलक वर्मा इंदु बर्मा को डेट नहीं कर रहे हैं. तिलक वर्मा के रिश्ते में होने के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है और उन्हें किसी के साथ भी नहीं देखा गया है. तिलक वर्मा और इंदु बर्मा के बारे में वायरल हुआ वीडियो फर्जी है और तिलक वर्मा और इंदु बर्मा की एक साथ वीडियो में इस्तेमाल की गई तस्वीरें AI जनरेट की गई हैं. एआई जनित तस्वीरों का इस्तेमाल पहले भी प्रशंसक अपने रिश्ते के बारे में कल्पना करने के लिए करते थे.
फैन ने खुलासा किया कि तिलक वर्मा और इंदु बर्मा को एक जैसी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए देखने का 'सपना' था:
I had a dream where Tilak Varma dating Nepal captain Indu Barma. 😭🤩❤️
God, Make it happen 🫶#INDvPAK #Cricket #Nepal 🇮🇳🇳🇵@InduBarma @TilakV9 pic.twitter.com/yqmwVSeeAA
— Sarita Yadav (@sarita_yaduvan) September 29, 2025
एक अन्य प्रशंसक ने उन्हें एक साथ कहने का 'सपना' देखने का खुलासा किया:
I had a dream where Tilak Varma dating Nepal captain Indu Barma. 😭🤩❤️
God, Make it happen 🫶#INDvPAK #Cricket #Nepal 🇮🇳🇳🇵@InduBarma @TilakV9 pic.twitter.com/WUeSTG0Y7M
— Umme Rabiya (@ummerabiya) September 30, 2025
तिलक वर्मा की अभी तक इंदु बर्मा के साथ कोई निश्चित सार्वजनिक बैठक नहीं हुई है और जो वीडियो वायरल हुआ वह पुरानी छवियों को संकलित करके बनाया गया है जो एआई द्वारा उत्पन्न हैं. इसका इस्तेमाल कर किया गया दावा कि तिलक और इंदु डेटिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से फर्जी है.