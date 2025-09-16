Fact Check: पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आलोचना वाली एंडी पाइक्रॉफ्ट की एक्स पोस्ट वायरल! क्या एशिया कप से मैच रेफरी को हटाने की मांग के बाद लिया बदला?
एंडी पाइक्रॉफ्ट एक्स की वायरल पोस्ट(Photo Credit:X@90_andypycroft)

Fact Check: पूर्व जिम्बाब्वे खिलाड़ी और मौजूदा आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मुकाबले के बाद सबकी नजरें टिक गईं हैं. यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब ‘हैंडशेक विवाद’ सामने आया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सीधे तौर पर पाइक्रॉफ्ट को दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि उन्होंने टॉस के दौरान कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि वे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाएं. यही घटना आगे चलकर ‘हैंडशेक विवाद’ में बदल गई. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने एशिया कप(Asia Cup) 2025 से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट(Andy Pycroft) को हटाने की बात कही थी. पाकिस्तान की हुई भारी बेइज्जती! आईसीसी ने ठुकराई पीसीबी की मांग, एंडी पाइक्रॉफ्ट रहेंगे एशिया कप में मैच रेफरी

पीसीबी का आरोप था कि भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान टॉस के समय पाइक्रॉफ्ट ने पाक कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाएं. इससे पीसीबी को लगा कि रेफरी भारत का पक्ष ले रहे हैं. हालांकि, आईसीसी ने साफ किया कि पाइक्रॉफ्ट सिर्फ एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रहे थे, जिन्होंने पहले ही फैसला लिया था कि टॉस के दौरान खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक नहीं होगा.

इसके बावजूद मैच के बाद जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया, तो विवाद और गहर गया और पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनकी जगह नए रेफरी की मांग कर दी. दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी एलीट अधिकारियों की सूची में पाइक्रॉफ्ट हमेशा गैर-विवादित चेहरा रहे हैं, लेकिन भारत-पाक मैच के बाद वे अचानक चर्चा का विषय बन गए.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक कथित एक्स पोस्ट वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया गया कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान खिलाड़ियों पर तीखा हमला बोला है और मोहम्मद हफीज व सईद अजमल के जरिए क्रिकेट को बदनाम करने की बातें उठाई हैं. इस फर्जी पोस्ट पर कई फैंस ने प्रतिक्रिया दी और कुछ ने तो पाइक्रॉफ्ट की कथित बेबाकी की सराहना भी कर दी.

फर्जी एंडी पाइक्रॉफ्ट अकाउंट से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आलोचना

क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आलोचना करने वाला X पोस्ट असली एंडी पाइक्रॉफ्ट ने किया है?

नहीं, ICC मैच रेफरी और ज़िम्बाब्वे की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आलोचना करने वाले X पर ट्वीट नहीं किया था. X हैंडल @90_andypycroft की जाँच करने पर पता चला कि पाइक्रॉफ्ट होने का दावा करने वाले अकाउंट से किए गए कई पोस्ट ज़्यादातर गैर-क्रिकेट-केंद्रित थे, जिनमें से कई देवनागरी या हिंदी भाषा में थे. कुछ प्रशंसकों ने तुरंत पता लगा लिया कि यह अकाउंट एक नकली पाइक्रॉफ्ट अकाउंट से है.

दिलचस्प बात यह है कि कई फ़र्ज़ी एंडी पाइक्रॉफ्ट अकाउंट भी आईसीसी मैच रेफ़री के असली अकाउंट के रूप में सामने आने लगे हैं, जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जुड़ी एक्स पोस्ट के फ़र्ज़ी होने के दावों का खंडन हो रहा है. एक और फ़र्ज़ी एंडी पाइक्रॉफ्ट अकाउंट ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है.