England Women vs India Women, 1st T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: इंग्लैंड और भारत के बीच आज खेला जाएगा टी20 मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Key Players To Watch: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 28 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 PM से बजे जाएगा. इस सीरीज के बाकी के चार टी20 मैचों की शुरुआत रात 11 बजे से होगी. साल 2026 में इंग्लैंड की मेजबानी में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप (ICC Women's T20 World Cup) खेला जाएगा, जिसके शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है. इस मेगा टूर्नामेंट की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के लिए ये टी20 सीरीज काफी अहम रहने वाली है. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में हैं. यह भी पढ़ें: ENG W vs IND W, 1st T20I Match 2025 Nottingham Pitch Report And Weather Update: ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या टीम इंडिया के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इस दौरे पर टीम इंडिया को पांच टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में इंग्लैंड दौरे पर पहुंची टीम इंडिया की कोशिश सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने पर होगी. इस सीरीज में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं, जिसमें उपकप्तान स्मृति मंधाना के अलावा जेमिमा रोड्रिग्ज, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा का नाम शामिल है. गेंदबाजी आक्रमण में अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा मौजूद हैं. इन खिलाड़ियों से टीम इंडिया को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

इंग्लैंड बनाम भारत हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs ENG-W Head To Head)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अभी तक कुल 30 टी 20 मुकाबले खेले गए हैं, इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम की टीम ने 22 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को महज आठ मैचों में जीत नसीब हुई हैं. इस तरह से भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है. इस सीरीज में टीम इंडिया वापसी करने की कोशिश करेगी.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

हरमनप्रीत कौर: टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर फिलहाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहीं हैं. हरमनप्रीत कौर ने ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में चार मुकाबलों में 284 रन बनाई हैं. इस दौरान हरमनप्रीत कौर की औसत 84.00 और स्ट्राइक रेट 77.30 की रहीं हैं.

स्मृति मंधाना: टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी. स्मृति मंधाना ने ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में दो मैचों में 48 रन बनाई हैं. इस दौरान स्मृति मंधाना की औसत 24.00 रहीं हैं और स्ट्राइक रेट 73.84 की हैं.

दीप्ति शर्मा: टीम इंडिया की दिग्गज आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 13 वनडे मैचों में 30.87 की औसत और 62.53 की स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाई हैं. इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने 20 विकेट भी लिए हैं.

नेट साइवर-ब्रंट: इंग्लैंड की दिग्गज आलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट ने पिछले 7 मैचों में 260 रन बनाए हैं. इस दौरान नेट साइवर-ब्रंट की औसत 130 और स्ट्राइक रेट 90.27 है. नेट साइवर-ब्रंट का प्रदर्शन इंग्लैंड के लिए मिडल ऑर्डर में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है.

सोफिया डंकले: इंग्लैंड की स्टार बल्लेबाज सोफिया डंकले ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया है. सोफिया डंकले ने पिछले 10 मैचों में 51.86 की औसत और 98.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 369 रन बनाए हैं. इस मुकाबले में भी सोफिया डंकले एक बड़ी पारी खेली सकती हैं.

सोफी एक्लेस्टोन: इंग्लैंड की स्टार गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन ने पिछले 5 मैचों में 14 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान सोफी एक्लेस्टोन की इकॉनमी 2.96 और स्ट्राइक रेट 17.21 है. सोफी एक्लेस्टोन ने इंग्लैंड को लगातार विकेट दिलवाए हैं और विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इंग्लैंड: डैनी व्याट-हॉज, टैमी ब्यूमोंट, ऐलिस कैप्सी, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, एमी जोन्स, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), चार्ली डीन, पेगे स्कोल्फ़ील्ड, लॉरेन बेल, इस्सी वोंग.

टीम इंडिया: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव और श्री चारानी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.