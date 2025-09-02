England vs South Africa, 1st ODI Match 2025 Key Players To Watch Out: पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर जीत के साथ आगाज करना चाहेगी दक्षिण अफ्रीका, शारजाह में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Key Players To Watch: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का पहला मुकाबला आज यानी 2 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. पहले मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. इसमें युवा तेज गेंदबाज सोनी बेकर को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका दिया गया है. सोनी बेकर इस घरेलू सेशन में शानदार प्रदर्शन किया है. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहें हैं. यह भी पढ़ें: England vs South Africa, 1st ODI Match 2025 Live Streaming In India: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया गया है. साल 2022 के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही है. सीरीज का आगाज 2 सितंबर से होगा. डेविड मिलर और मार्को यानसन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई है.

फिलहाल इंग्लैंड की टीम 88 रेटिंग के साथ आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग में 8वें पायदान पर है. हैरी ब्रूक ने जब से कप्तानी का जिम्मा संभाला है तब से इंग्लैंड शानदार फॉर्म में है. इंग्लैंड की टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीती है. इंग्लैंड के सभी युवा खिलाड़ी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं और उम्मीद है कि इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी घरेलू परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करेगा.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम 98 रेटिंग के साथ आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग में छठे नंबर पर है. जब वनडे की बात आती है, तो दक्षिण अफ्रीका शानदार फॉर्म में है. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को उसी की परिस्थितियों में 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया है. मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस और केशव महाराज जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और दक्षिण अफ्रीका को आगामी मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकार्ड्स (ENG vs SA Head to Head Records)

राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 71 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 35 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, इंग्लैंड की टीम को महज 30 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, पांच मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला. इसके अलावा एक मैच टाई पर समाप्त हुआ. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

विल जैक्स: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज विल जैक्स ने अपने आक्रामक अंदाज से पिछले 8 मैचों में 34 की औसत और 99.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 272 रन बनाए हैं. आज के मुकाबले में भी विल जैक्स अपने बल्ले से कुछ अलग कर सकते हैं.

जोस बटलर: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर अपनी 42.8 की औसत और 158.51 की स्ट्राइक रेट से 8 मैचों में 214 रन बनाए हैं. जोस बटलर की शांत और आक्रामक बल्लेबाजी का मिश्रण इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर को स्थायित्व प्रदान करता है.

हैरी ब्रूक: इंग्लैंड केविस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने हाल के 8 मैचों में 170 रन बनाए हैं. इस दौरान हैरी ब्रूक की औसत 34 और स्ट्राइक रेट 119.71 है. हैरी ब्रूक का धमाकेदार प्रदर्शन इंग्लैंड को कठिन मुकाबलों में मजबूती देता है.

डेवाल्ड ब्रेविस: दक्षिण अफ्रीका के घातक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछले 9 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 703 रन बनाए हैं. इस दौरान डेवाल्ड ब्रेविस की औसत 43.94 और स्ट्राइक रेट 60.03 है. यह डेवाल्ड ब्रेविस के खेल में निरंतरता और बेहतरीन तकनीक को दर्शाता है.

एडेन मार्कराम: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने 10 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें एडेन मार्कराम की औसत 37 और स्ट्राइक रेट 64.79 का है. एडेन मार्कराम की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और ठोस तकनीक ने दक्षिण अफ्रीका को कई बार मजबूत शुरुआत दी है.

कगिसो रबाडा: गेंदबाजी में कगिसो रबाडा ने गजब का प्रदर्शन किया है. कगिसो रबाडा ने पिछले तीन मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए हैं. कगिसो रबाडा की इकॉनमी 4.1 और स्ट्राइक रेट 34.81 है.

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टेम्बा बावुमा (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, वियान मुल्डर, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, क्वेना माफाका.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, जैकब बेथेल, विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और सोनी बेकर.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.