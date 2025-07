IND vs ENG 4th Test 2025 Day 4 Live Streaming: चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की स्तिथि मजबूत, टीम इंडिया को विकेट की तलाश, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें तीसरे दिन का खेल

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर(Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड(Emirates Old Trafford) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 46 ओवर में दो विकेट खोकर 252 रन बना लिए हैं और वह अब भी भारत के स्कोर से 133 रन पीछे है. इंग्लैंड की शुरुआत बेहद शानदार रही, जहां सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और ज़ैक क्रॉली ने पहले विकेट के लिए 166 रनों की जबरदस्त साझेदारी की. डकेट ने 94 रन की आकर्षक पारी खेली जबकि क्रॉली ने 84 रन बनाए. इसके बाद रवींद्र जडेजा और अंशुल कंबोज ने भारत को पहली सफलताएं दिलाईं. स्टंप्स के समय ओली पोप 20 और जो रूट 11 रन बनाकर नाबाद लौटे. चोट के बावजूद रिषभ पंत ने तोड़ा रोहित शर्मा का ऐतिहासिक टेस्ट रिकॉर्ड, अंतिम टेस्ट से बाहर होने की बढ़ी संभावना

इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और यशस्वी जायसवाल तथा रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी की. पहले दिन के खेल के बाद भारत ने चार विकेट पर 264 रन बनाए थे. दूसरे दिन भारतीय पारी 358 रनों पर सिमट गई. भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन साई सुदर्शन ने बनाए, जिन्होंने 151 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 61 रन की संयमित पारी खेली. यशस्वी जायसवाल ने भी 58 रन का योगदान दिया. इंग्लैंड की गेंदबाजी में कप्तान बेन स्टोक्स छाए रहे, जिन्होंने पांच विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर को तीन विकेट मिले और क्रिस वोक्स तथा लियाम डॉसन को एक-एक सफलता मिली.

भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट 2025 मैच के तीसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर(Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन का खेल 25 जुलाई(शुक्रवार) को भारतीय समयानुसार दोपहर 03:30 PM से खेला जाएगा.

भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट 2025 मैच के तीसरे दिन का खेल का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ का प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के पास हैं. फैंस भारत बनाम इंग्लैंड चौथे हाईवोल्टेज टेस्ट मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 5, Sony Sports Ten 3 (हिंदी) और Sony Sports Ten 1 (अंग्रेज़ी) जैसे चैनलों पर देख सकते हैं. मैच की कमेंट्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगी.

भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट 2025 मैच के तीसरे दिन का खेल की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत बनाम इंग्लैंड चौथे हाईवोल्टेज टेस्ट मुकाबले को अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो JioHotstar ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराई जा रही है. दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर फैंस फ्री या सब्सक्रिप्शन के जरिए इस रोमांचक मुकाबले का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं. Hotstar पर देखने के लिए इंटरनेट कनेक्शन और वैध अकाउंट की जरूरत होगी.