ENG u19 vs IND u19, 3rd ODI Match 2025 Toss Update And Scorecard: इंग्लैंड u19 बनाम भारत u19 के तीसरे वनडे मैच में भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, यहां देखे प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

Photo Credits: Mufaddal Vohra-X (formerly Twitter)

England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Toss Update and Scorecard: इंग्लैंड u19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत u19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज खेला जा रहा हैं तीसरा वनडे मुकाबला. यह मैच काउंटी ग्राउंड (County Ground) नॉर्थम्प्टन (Northampton) में खेला जा रहा हैं. इस रोमांचक मुकाबले में भारत के कप्तान अभिज्ञान कुंडू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं.

भारत बनाम इंग्लैंड यू‑19 सीरीज़ के दूसरे वनडे में शानदार मुकाबला देखने को मिला, जहाँ इंग्लैंड ने नॉर्थम्पटन के काउंटी ग्राउंड में रोमांचक 1 विकेट से जीत दर्ज की. भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 50 ओवरों में 290 रन बनाए, जिसमें विहान मल्होत्रा ने 49 और राहुल कुमार ने 47 रन की उपयोगी पारियां खेलें. जवाब में इंग्लैंड की पारी की तारकीय शुरुआत थॉमस र्यू ने की, जिन्होंने महज़ 89 गेंदों में धुआँधार 131 रन बनाकर टीम की अगुवाई की. भारत की ओर से आर.एस. अम्ब्रिश ने अच्छी गेंदबाज़ी करते हुए 4 विकेट लिए, लेकिन अंत तक इंग्लैंड का अंतिम ओवरों में दबाव झेलने के बाद सेबेस्टियन मॉर्गन ने निर्णायक चौका लगाकर जीत दर्ज की. यह भी पढ़े: ENG vs IND, 2nd Test Series 2025: जीतकर पहले गेंदबाज़ी करेगा इंग्लैंड, टीम इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को दिया आराम, गेंदबाज़ी में दिखेगा नया संयोजन

यह नतीजा इंग्लैंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, जिसने शानदार वापसी कर सीरीज़ को संतुलित कर दिया. अब दोनों टीमें तीसरे यूथ वनडे में बढ़त हासिल करने की जंग लड़ेंगी.

तीसरे वनडे में जीता भारत ने टॉस, पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला

दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 पर एक नज़र

भारत U19: अभिज्ञान कुंडू (w/c), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, मौल्यराजसिंह चावड़ा, राहुल कुमार, हरवंश पंगलिया, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, नमन पुष्पक.

इंग्लैंड U19: इसहाक मोहम्मद, बेन डॉकिन्स, बेन मेयस, रॉकी फ्लिंटॉफ, थॉमस रीव (w/c), जोसेफ मूरेस, राल्फी अल्बर्ट, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, अलेक्जेंडर वेड, एलेक्स ग्रीन.

नोट: इंग्लैंड u19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत u19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.