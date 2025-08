DPL 2025, NDS vs CDK, 2nd Match Live Streaming: आज नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

How And Where To Watch North Delhi Strikers vs Central Delhi Kings, 2nd Match Delhi Premier League 2025 Live Streaming And Telecast Details: एक बार फिर दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) का आगाज 2 अगस्त हो गया है. इस बार टूर्नामेंट पहले से भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 अगस्त को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की अगुवाई स्टार गेंदबाज हर्षित राणा (Harshit Rana) कर रहे हैं जबकि सेंट्रल दिल्ली किंग्स की कप्तानी सिमरजीत सिंह (Simarjeet Singh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs India, London Test Day 4 Preview: केनिंगटन ओवल में चौथे दिन टीम इंडिया के गेंदबाज रचेंगे इतिहास या इंग्लैंड के बल्लेबाज तोड़ेंगे करोड़ों भारतीयों का सपना, यहां जानें पहले पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की कमान हर्षित राणा के हाथों में है. आईपीएल में हर्षित राणा ने केकेआर के लिए एक तेज गेंदबाज के रूप में टीम को काफी सफलता दिलाई है. इसके साथ ही हर्षित राणा टीम इंडिया के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्राफी भी जीत चुके हैं, ऐसे में अपनी कप्तानी में हर्षित राणा टीम को जीत दिलाने का भरपूर कोशिश करेंगे. इसके अलावा इस टीम में कुलदीप यादव भी है. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स पहले सीजन के सेमीफाइनल में पहुँचे थे, लेकिन अंतिम चैंपियन ईस्ट दिल्ली राइडर्स से हार गए थे.

दूसरी तरफ, सेंट्रेल दिल्ली किंग्स में कई चर्चित नाम हैं. इस टीम के कप्तान जोंटी सिंद्धू हैं. इसके अलावा यश धुल एक अनुभवी और चर्चित खिलाड़ी हैं. टीम में दिग्गज विरेंदर सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग का भी नाम हो जो इस टीम को काफी प्रसिद्द बनाता है. सेंट्रेल दिल्ली किंग्स का लीग अभियान काफी खराब रहा और वे पाँचवें स्थान पर रहे.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NDS vs CDK Head To Head)

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच अब तक कुल दो मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ जीत का स्वाद चखना बाकी हैं.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर: हर्षित राणा (कप्तान), दीपक खत्री, सार्थक रंजन, वैभव कांडपाल, यजस शर्मा, यश भाटिया, विकास दीक्षित, प्रणव राजुवंशी (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, आर्यन सेजवाल, ध्यान नाकरा.

सेंट्रल दिल्ली किंग्स: सिमरजीत सिंह (कप्तान), यश ढुल, अर्णव कौल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, हर्षित सेठी, जोंटी सिद्धू, जसवीर सहरावत, प्रांशु विजयरन, मनी ग्रेवाल, आर्यन राणा, गविंश खुराना.

नोट: नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.