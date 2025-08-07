DPL 2025, Central Delhi Kings vs South Delhi Superstarz 11th Match Live Streaming: सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Central Delhi Kings vs South Delhi Superstarz, Delhi Premier League 2025 11th Match Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 11वां मुकाबला आज यानी 7 अगस्त को सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान जोंटी सिधू (Jonty Sidhu) है तो वहीं आयुष बडोनी (Ayush Badoni) साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Team India Next Test Series: किसके साथ और कब खेलेगी टीम इंडिया अपना अगला टेस्ट मैच? बस एक क्लिक पर जानें 2027 तक का पूरा शेड्यूल

जोंटी सिद्धू की अगुवाई वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने इस सीज़न की शानदार शुरुआत की है. डीपीएल 2025 में अपने पहले दो मैच जीतकर सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं. सीज़न के अपने पहले मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को आठ विकेट से हराया था. इसके बाद सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने अपने हालिया मैच में न्यू दिल्ली टाइगर्स को नौ विकेट से हराया था. इस बीच, साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ का प्रदर्शन बिलकुल अलग रहा है. आयुष बदोनी की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत ईस्ट दिल्ली राइडर्स से पाँच विकेट से हार के साथ की. इसके बाद हुए मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ की टीम को वेस्ट दिल्ली लायंस ने बुरी तरह हराया था.

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का दसवां मुकाबला आज यानी 7 अगस्त को पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इस मैदान पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और सीमाएँ भी छोटी हैं, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ से ही काम निकालना पड़ेगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NDS vs ODW Head To Head)

दिल्ली प्रीमियर लीग में सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ के बीच अबतक कुल दो मुकाबले खेले गए हैं. इस बीच साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

सेंट्रल दिल्ली किंग्स: वंश बेदी (कप्तान), आरुष मल्होत्रा (विकेटकीपर), समर्थ सेठ, देव लाकड़ा, ललित यादव, प्रणव पंत, उधव मोहन, आयुष सिंह, प्रदीप पाराशर, एकांश डोबाल, रजनीश दादर.

साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़: कृष यादव (विकेटकीपर), अंकित कुमार, आयुष डोसेजा, नितीश राणा (कप्तान), मयंक गुसाईं, रितिक शौकीन, तिशांत डाबला, मनन भारद्वाज, भंगवान सिंह, अनिरुद्ध चौधरी, शुभम दुबे.

नोट: सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.