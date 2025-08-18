Fact Check: क्या एस. बद्रीनाथ चाहते कि रुतुराज गायकवाड को सौपा जाए ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया की कमान? जानिए वायरल दावें की सच्चाई
S Badrinath and Ruturaj Gaikwad (Photo Credits: @Saabir_Saabu01 and @Nit1508/X)

Fact Check: इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ समाप्त होने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी अब एशिया कप 2025 की तैयारी में जुट गए हैं. यह सीरीज़ नए हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के लिए संतोषजनक रही, क्योंकि भारत ने सीरीज़ को बराबरी पर समाप्त किया. इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में शुभमन गिल को ऑल-फॉर्मेट कप्तानी सौंपी जा सकती है, यदि रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक नहीं खेलते. वहीं, टी20 प्रारूप में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी फिलहाल जारी रहेगी और उनसे उम्मीद है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक वह इस जिम्मेदारी को निभाएँगे. विराट कोहली के 17 सालों में डेब्यू से लेकर विश्व कप विजेता तक का विराट अध्याय, किंग के आकड़ों से समझिए कैसे बने रन मशीन

हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहेंगे. टीम मैनेजमेंट के भीतर भी चर्चा है कि दोनों उम्रदराज हो चुके हैं और इतने लंबे समय तक खेलना उनके लिए संभव नहीं होगा. कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस साल होने वाली ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ इन दोनों दिग्गजों की आखिरी सीरीज़ हो सकती है. इसी बीच सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हो रहा है कि पूर्व क्रिकेटर सुब्रहमण्यम बद्रीनाथ ने सुझाव दिया है कि अगर रोहित संन्यास लेते हैं तो रुतुराज गायकवाड़ को भारत का वनडे कप्तान बनाया जाना चाहिए. दावा यह भी किया गया कि उन्होंने रुतुराज को विराट और रोहित का मिश्रण बताया है.

 क्या एस. बद्रीनाथ चाहते कि रुतुराज गायकवाड को सौपा जाए ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया की कमान?

फैंस ने किया दावा

नहीं, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि रोहित शर्मा के संन्यास लेने की स्थिति में रुतुराज गायकवाड़ को 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत का कप्तान बनाया जाना चाहिए. यह एक झूठी ख़बर थी, जिसे सोशल मीडिया पर फैन्स ने वायरल कर दिया और इसे सच बताने लगे. खुद बद्रीनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "हैरानी होती है कि किसी भी रैंडम कोट को ग्राफिक बनाकर डाल दिया जाता है और लोग उसे तुरंत सच मान लेते हैं. मैंने कभी यह नहीं कहा कि रुतुराज गायकवाड़ 2027 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे। कृपया फेक कोट्स फैलाना बंद करें."

एस बद्रीनाथ का बयान

बद्रीनाथ ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने रुतुराज गायकवाड़ को भारत का वनडे कप्तान बनाए जाने की बात कही है. उन्होंने फैन्स से अपील की है कि फेक कोट्स फैलाना बंद करें। गायकवाड़ 2024 से अब तक किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहे हैं. आईपीएल सीज़न भी उनका खास नहीं रहा और चोट के कारण उन्हें लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा. अब वे घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के जरिए वापसी की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, अगर निकट भविष्य में रोहित शर्मा संन्यास लेते हैं, तो संभावित कप्तानी की दौड़ में शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर जैसे नाम सबसे आगे माने जा रहे हैं.