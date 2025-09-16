Fact Check: क्या एशिया कप के दौरान कमेंट्री बॉक्स में इरफान पठान ने वसीम अकरम से मिलाया हाथ? जानिए क्या हैं वायरल दावें की सच्चई

Fact Check: एशिया कप 2025 इस समय यूएई में खेला जा रहा है और ग्रुप स्टेज के मुकाबले अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से हुई थी, जिसमें कुल आठ टीमें शामिल हुईं. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई थे, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग चाइना और अफगानिस्तान को रखा गया था. ग्रुप ए से भारत पहले ही सुपर फोर में जगह बना चुका है, वहीं ग्रुप बी से लगातार दो जीत दर्ज करने के बाद श्रीलंका का क्वालिफिकेशन लगभग तय माना जा रहा है. 28 सितंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में महामुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एकतरफा मात दी. गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को घोषित किया अतिक्रमणकारी, वडोदरा स्थित बंगले के पास की सरकारी जमीन खाली करने का आदेश
मैच के बाद विवाद तब खड़ा हो गया जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से अनिवार्य हैंडशेक करने से परहेज किया था. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि भले ही भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने नहीं गए, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर इरफान पठान ने पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम से कमेंट्री बॉक्स में हैंडशेक किया. वीडियो में वसीम अकरम, वकार यूनुस, संजय मांजरेकर, इरफान पठान और रवि शास्त्री के साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार मैथ्यू हेडन भी दिखाई दिए. इस दावे से फैंस के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और कई यूजर्स ने पोस्ट साझा कर यह जानने की कोशिश की कि यह तस्वीर और दावा असली है या नहीं.
एशिया कप 2025 के दौरान इरफान पठान और वसीम अकरम के बीच कमेंट्री बॉक्स में हैंडशेक होने का दावा गलत है. दरअसल, इरफान पठान सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की हिंदी कमेंट्री टीम का हिस्सा हैं, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, अजय जडेजा, अभिषेक नायर, विवेक रजदान, सबा करीम, आतिश ठुकराल, गौरव कपूर और समीर कोचर जैसे भारतीय शामिल हैं और इसमें कोई पाकिस्तानी नहीं है. दूसरी ओर, वसीम अकरम इंग्लिश कमेंट्री पैनल में हैं, जिसमें रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, रॉबिन उथप्पा, बाजिद खान, वकार यूनुस, उरूज मुंतज, रसेल अर्नोल्ड, साइमन डूल, माइक हेसमैन और अन्य शामिल हैं. ऐसे में दोनों का एक ही कमेंट्री पैनल में होना संभव ही नहीं है.
एशिया कप 2025 के इंग्लिश कमेंट्री पैनल में नहीं इरफान पठान
वसीम अकरम, वकार यूनुस, संजय मांजरेकर, इरफान पठान, रवि शास्त्री और मैथ्यू हेडन की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वह दरअसल एशिया कप 2025 की नहीं बल्कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की है. मैथ्यू हेडन एशिया कप 2025 की इंग्लिश कमेंट्री टीम का हिस्सा भी नहीं हैं. इसके अलावा, संजय मांजरेकर की वर्तमान लुक में दाढ़ी है, जबकि वायरल तस्वीर में वह क्लीन शेव लुक में नजर आ रहे हैं. इससे साफ है कि वायरल फोटो भ्रामक है और वर्तमान टूर्नामेंट से जुड़ी नहीं है.
एशिया कप 2025 के दौरान कमेंट्री बॉक्स में संजय मांजरेकर के साथ अतहर अली खान
वसीम अकरम ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान कमेंट्री की मूल तस्वीर भी अपने 'एक्स' हैंडल पर शेयर की.
Wasim Akram's Original Post With the Picture From Commentary Box
इसके अलावा, वायरल तस्वीर में कमेंट्री पैनल के सदस्यों की वर्दी पर स्टार स्पोर्ट्स का लोगो भी देखा जा सकता है. दरअसल, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क एशिया कप 2025 का प्रसारण भागीदार है और कमेंटेटरों की मौजूदा तस्वीर वाली वर्दी पर उनका लोगो देखा जा सकता है. इन सब से साफ़ ज़ाहिर होता है कि इरफ़ान पठान और वसीम अकरम के हाथ मिलाने के फ़र्ज़ी दावे को फैलाने के लिए एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था.
एशिया कप 2025 और क्रिकेट विश्व कप 2023 में अलग-अलग चैनल लोगो के साथ संजय मांजरेकर
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना इस बार बेहद तनावपूर्ण हालात में हो रहा है. मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. पहले भारत के टूर्नामेंट से हटने या पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेलने की अटकलें थीं. क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया था, वहीं हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान टीम भारत आने से पीछे हट गई थी. हालांकि सरकार ने बीसीसीआई को टूर्नामेंट संबंधी बाध्यताओं को देखते हुए खेलने की अनुमति दे दी.