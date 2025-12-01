Gautam Gambhir Argument With Kohli-Rohit: क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा से भिड़ गए गौतम गंभीर? BCCI नाराज़, वायरल वीडियो से बढ़े कयास– रिपोर्ट
रोहित शार्मा और गौतम गंभीर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gautam Gambhir Argument With Kohli-Rohit: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा की भारतीय टीम में वापसी हुई, तो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज़ के मुकाबले काफी बदला हुआ नजर आया. भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे विराट और रोहित आज भी करोड़ों फैंस की धड़कन हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर चल रहा सस्पेंस और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ रिश्तों को लेकर उठ रहे सवाल अब BCCI तक पहुंच चुके हैं. एक ताज़ा रिपोर्ट ने दावा किया है कि गंभीर, कोहली और रोहित के बीच रिश्ते अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे. टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराकर 1-0 से सीरीज़ में बनाई बढ़त, विराट कोहली का शतक, कुलदीप यादव ने लगाया विकेटों का चौका

रिपोर्ट के अनुसार, जब से गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह भारत के हेड कोच की कमान संभाली है, तब से उनके और सीनियर्स विराट व रोहित के बीच रिश्ते पहले जैसी नहीं रही. दावा है कि समय के साथ यह रिश्ता ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है.

रिपोर्ट में एक BCCI सूत्र के हवाले से कहा, “गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, जितने होने चाहिए. आने वाले दिनों में इन दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर एक बैठक भी हो सकती है, जो रायपुर या विशाखापट्टनम में आयोजित की जा सकती है, जहां दूसरा और तीसरा वनडे खेला जाना है.”

वायरल वीडियो से बढ़ी अफवाहें

हाल ही में एक वायरल वीडियो में भी तीनों के बीच दूरी और ठंडे व्यवहार की चर्चा ने आग में घी का काम किया. फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि क्या वास्तव में टीम इंडिया के तीन बड़े चेहरे आपस में टकरा गए हैं? अब सभी की निगाहें आने वाली सीरीज़ और संभावित बैठक पर टिकी होंगी, जहां यह साफ हो सकता है कि भविष्य की दिशा क्या होगी.

टेस्ट रिटायरमेंट के बाद बढ़ी दरार?

बताया जा रहा है कि यह तनाव तब बढ़ा जब कोहली और रोहित ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. रिपोर्ट का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ के दौरान रोहित और चयन समिति प्रमुख अजीत अगरकर के बीच भी बातचीत बंद रही. यह वही सीरीज़ थी, जिसमें टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद पहली बार दोनों सीनियर्स भारत की जर्सी में लौटे. शुरुआती दो मैचों में विराट कोहली लगातार डक पर आउट हुए, वहीं तीसरे मैच में शानदार वापसी की. उसी मुकाबले में रोहित शर्मा ने शतक भी लगाया.

BCCI की बढ़ी चिंता

अब जबकि भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ शुरू हो चुकी है, माहौल और भी संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि बताया जा रहा है कि कोहली और गंभीर के बीच बातचीत बेहद सीमित हो गई है. यह स्थिति BCCI के लिए बिल्कुल आदर्श नहीं है, खासकर तब जब सोशल मीडिया पर गंभीर को कोहली व रोहित के फैंस द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे बोर्ड नाराज़ है.

रिपोर्ट में आगे कहा, “ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के दौरान रोहित और अगरकर ने आपस में बात तक नहीं की. उसके बाद अब कोहली और गंभीर के बीच भी बातचीत नहीं हो रही है. साथ ही सोशल मीडिया पर गंभीर को लेकर उठ रही नकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने BCCI मैनेजमेंट को काफी अपसेट कर दिया है.”