Dhoni Shifting to New Zealand- क्या न्यूज़ीलैंड शिफ्ट हो रहे हैं MS धोनी? KRK के चौंकाने वाले दावे से मचा बवाल, जानिए क्या हैं सच्चाई

Dhoni Shifting to New Zealand: क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों खबर है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जिवा के साथ न्यूजीलैंड में बसने की तैयारी कर रहे हैं. यह बात फिल्म अभिनेता और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले कमाल राशिद खान (KRK) ने कही है. KRK का दावा है कि धोनी अपने परिवार की प्राइवेसी और बेटी की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड शिफ्ट होने वाले हैं.

हालांकि यह महज एक दावा है.धोनी ने कभी स्पष्ट रूप से इस संबंध में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पूर्व इंटरव्यू में न्यूज़ीलैंड को सुरक्षित देश बताने की बात जरूर सामने आई है . धोनी के IPL करियर में धीरे-धीरे शांति मोड़ दिख रहा है, जिसके साथ उनके परिवार की भविष्य योजना भी बदलाव की राह पर जा रही है.

Dhoni is shifting to New Zealand. Virat is shifting to London. Vivek Oberoi has shifted to Dubai. India Main Dhakke Khaane Ke Liye Hain Bhakts.🤪

— KRK (@kamaalrkhan) June 15, 2025