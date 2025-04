DC vs RR, TATA IPL 2025 32nd Match Key Players To Watch Out: राजस्थान रॉयल्स को हराकर सीजन में पांचवीं दर्ज करना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, TATA IPL 202532nd Match Key Players: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 32वां मुकाबला आज यानी 16 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का धमाकेदार प्रदर्शन रहा है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने अपने प्रदर्शन से सबको निराश किया हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. Who Will Win DC vs RR? Google Win Probability के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच इस टीम का पलड़ा है भारी, TATA IPL 2025 में आज होना है मुकाबला

दिल्ली कैपिटल्स की मौजूदा टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 16 मैचों में 50.93 की औसत और 132.53 की स्ट्राइक रेट से 713 रन बनाए हैं. इस दौरान केएल राहुल ने 7 अर्धशतक जड़े हैं. राजस्थान रॉयल्स के घातक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अब तक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 21.17 की औसत और 128.28 की स्ट्राइक रेट से 127 रन बनाए हैं.

इस सीजन में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कुल पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को चार में जीत और एक में हार मिली हैं. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स ने छह मैच खेले हैं. इस बीच टीम को महज में दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा हैं. इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के आकंड़ें (DC vs RR Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच अबतक कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान आईपीएल में अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है हैं. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स को महज 14 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किया था. राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 222 रन बनाया है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ न्यूनतम स्कोर 60 रन बनाया है.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

केएल राहुल: दिल्ली कैपिटल्स के घातक बल्लेबाज केएल राहुल ने पिछले 10 पारियों में 322 रन बना चुके हैं. इस दौरान केएल राहुल 145.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. केएल राहुल की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को दिल्ली कैपिटल्स के पाले में मोड़ सकते हैं.

ट्रिस्टन स्टब्स: दिल्ली कैपिटल्स के आक्रामक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने 345 रन बनाए हैं और उनकी 194.91 की स्ट्राइक रेट किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी है. ट्रिस्टन स्टब्स एक बार लय में आ गए, तो छक्कों की बारिश कर सकते हैं.

कुलदीप यादव: दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. कुलदीप यादव की सटीक और फिरकी गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

यशस्वी जायसवाल: राजस्थान रॉयल्स के घातक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पिछले 10 पारियों में 425 रन बना चुके हैं. इस दौरान यशस्वी जायसवाल 161.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को राजस्थान रॉयल्स के पाले में मोड़ सकते हैं.

रियान पराग: राजस्थान रॉयल्स के आक्रामक बल्लेबाज रियान पराग ने 345 रन बनाए हैं और उनकी 194.91 की स्ट्राइक रेट किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी है. रियान पराग एक बार लय में आ गए, तो छक्कों की बारिश कर सकते हैं.

वानिंदु हसरंगा: राजस्थान रॉयल्स के स्टार गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. वानिंदु हसरंगा की सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दिल्ली कैपिटल्स: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन (कप्तान और विकेटकीपर), नितीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षाना, संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.