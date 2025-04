CSK vs PBKS TATA IPL 2025 Preview: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स इंडियन इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स

Chennai Super Kings vs Punjab Kings, Indian Premier League 2025: चेन्नई सुपर किंग्स, जो आईपीएल 2025 की अंक तालिका में सबसे नीचे है, अब अपने घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स की मेजबानी करने जा रही है. यह मुकाबला टूर्नामेंट का 49वां मैच होगा और दोनों टीमों के लिए यह सीजन का 10वां मैच होगा. पांच बार की चैंपियन चेन्नई की स्थिति इस सीजन में बेहद खराब रही है और टीम ने अब तक नौ मैचों में सिर्फ चार अंक हासिल किए हैं. यहां तक कि दिग्गज एमएस धोनी की कप्तानी में भी टीम अपनी लय नहीं पकड़ सकी, जिससे प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं. 14 साल के IPL शतकवीर वैभव सूर्यवंशी पर गूंजी भोजपुरी चौपाइयां, GT बनाम RR मैच में मचाया था तांडव, देखें वायरल वीडियो

वहीं दूसरी ओर, पंजाब किंग्स ने सीजन में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. नौ मुकाबलों में 11 अंकों के साथ टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है और शीर्ष चार में शामिल होने की मजबूत दावेदार मानी जा रही है. चेन्नई के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से हर जीत उन्हें प्लेऑफ की ओर और करीब ले जाएगी. दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मुकाबला अब महज सम्मान बचाने का अवसर होगा.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (CSK vs PBKS Head-to-Head Record): चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं. हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो चेन्नई ने 16 मैच जीते हैं जबकि पंजाब को 15 मुकाबलों में जीत मिली है. यह आंकड़ा दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा को बेहद करीबी बनाता है.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के प्रमुख खिलाड़ी (CSK vs PBKS IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस रोमांचक मुकाबले में जिन खिलाड़ियों पर सबकी नजरें रहेंगी, उनमें रवींद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, एमएस धोनी, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर शामिल हैं. ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से मैच की दिशा बदल सकते हैं और अपनी-अपनी टीमों के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

वे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (CSK vs PBKS Mini Battle): चेन्नई के लिए इस सीजन में रवींद्र जडेजा संघर्ष करते हुए भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे हैं. दूसरी ओर, पंजाब के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का प्रदर्शन फीका रहा है, लेकिन जडेजा बनाम मैक्सवेल की टक्कर बॉलिंग और बैटिंग दोनों में देखने लायक होगी. वहीं, एमएस धोनी की स्पिन के खिलाफ कमजोरी को देखते हुए उनका सामना युजवेंद्र चहल से दिलचस्प होगा. अश्विन बनाम श्रेयस अय्यर की भिड़ंत भी मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभा सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का 49वां मुकाबला 30 अप्रैल (बुधवार) को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक 07:00 बजे होगा.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

चेन्नई सुपर किंग्स: शेख रशीद, आयुष म्हात्रे, दीपक हुडा, सैम कुरेन, रवींद्र जड़ेजा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन, मथीशा पथिराना

इम्पैक्ट प्लेयर्स: खलील अहमद, अंशुल कंबोज

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट प्लेयर्स: हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे