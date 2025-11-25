IND vs SA 2nd Test 2025 Day 4 Scorecard, Stumps: चौथे दिन का खेल खत्म! विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर बनाए 27, दक्षिण अफ्रीका जीत से 8 कदम दूर

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारत चौथे दिन स्टंप्स तक दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर बनाए 27 रन पर संघर्ष कर रहा है और मैच जीतने के लिए अब भी 522 रनों की विशाल चुनौती बाकी है. दक्षिण अफ्रीका ने 549 रनों का लक्ष्य देते हुए मैच पर पूरी पकड़ बना ली है. भारत के लिए यशस्वी जायसवाल (13) और केएल राहुल (6) जल्दी आउट हो गए. साई सुदर्शन 2 रन पर और कुलदीप यादव 4 रन पर नाबाद हैं. दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जानसन और साइमन हार्मर ने एक-एक सफलता हासिल की. आखिरी दिन भारत के सामने सिर्फ टिके रहने और मैच बचाने की मुश्किल परीक्षा होगी. दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 548 रनों का विशाल लक्ष्य, शतक से चुके ट्रिस्टन स्टब्स, रविन्द्र जडेजा ने झटके 4 विकेट

दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 78.3 ओवर में 5 विकेट पर 260 पर घोषित कर भारत के सामने 548 रनों की विराट लक्ष्य खड़ी कर दी है. चौथे दिन के तीसरे सत्र में ट्रिस्टन स्टब्स ने बेहतरीन 94 रन की पारी खेलकर मैच पर मेज़बानों की पकड़ मजबूत कर दी. उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका ने पारी घोषित कर दी. वियान मुल्डर 35 रन बनाकर नाबाद लौटे. इससे पहले रिकेटन (35), मार्कराम (29) और टोनी डि ज़ोरज़ी (49) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारत की ओर से रविंद्र जडेजा सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 28.3 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. वाशिंगटन सुंदर को एक सफलता मिली, जबकि बाकी गेंदबाज़ बेअसर रहे.

टीम इंडिया की पहली पारी

टीम इंडिया की पहली पारी 83.5 ओवर में 201 रनों पर सिमट गई और दक्षिण अफ्रीका अब भी 288 रनों की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में है. भारत की पारी में यशस्वी जायसवाल ने 58 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज़ बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सका. KL राहुल (22), साई सुदर्शन (15) और ऋषभ पंत (7) जैसे प्रमुख बल्लेबाज़ जल्दी-जल्दी आउट होते गए, जिससे टीम मुश्किलों में घिर गई. वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश की, जबकि कुलदीप यादव ने 134 गेंदों पर जुझारू 19 रन जोड़कर पारी को लंबा खींचा. दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज़ी पूरी तरह हावी रही. मार्को यानसन ने 19.5 ओवर में 48 रन देकर शानदार 6 विकेट चटकाए और भारतीय बल्लेबाज़ों को बार-बार परेशान किया. साइमन हार्मर ने 3 विकेट लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि केशव महाराज को एक सफलता मिली.

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर भारत पर भारी दबाव बना दिया. सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों पर 109 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि मार्को यानसन 93 रन बनाकर आउट हुए. एडेन मार्करम (38), रयान रिकेलटन (35), तेंबा बावुमा (41), ट्रिस्टन स्टब्स (49) और काइल वेरेयने (45) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारतीय गेंदबाजों को पूरे दिन विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ा. कुलदीप यादव भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 29.1 ओवर में 115 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट झटके.