Brendan Taylor Milestone: बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले बने जिम्बाब्वे के तीसरे बल्लेबाज
Brendan Taylor (Credit: X/@Cric_records45)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला 31 अगस्त को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमें जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अपने करियर का एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया हैं. 39 वर्षीय टेलर अब जिम्बाब्वे के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को दिया 278 रनों का लक्ष्य, बेन करन ने खेली उपयोगी पारी, यहां  देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

 ब्रेंडन टेलर से पहले केवल दो दिग्गज खिलाड़ी एंडी फ्लावर (11,580 रन, 320 पारियां) और ग्रांट फ्लावर (10,028 रन, 337 पारियां) ही जिम्बाब्वे के लिए यह उपलब्धि हासिल कर पाए थे. टेलर ने 320 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 10,000* रन जुटाकर अपने नाम को इस खास सूची में शुमार कर लिया है.

टॉप 5 जिम्बाब्वे बल्लेबाज (अंतरराष्ट्रीय रन)

खिलाड़ी रन पारियां
एंडी फ्लावर 11,580 320
ग्रांट फ्लावर 10,028 337
ब्रेंडन टेलर 10,000* 320
हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा 9,543 350
सीन विलियम्स 8,834 285

टेलर ने टेस्ट क्रिकेट में 35 मैचों में 2371 रन बनाए हैं. वनडे में उन्होंने 6704 रन बनाए, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उनके बल्ले से 934 रन निकले हैं. श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 37 गेंदों पर 20 रन की पारी खेलकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. इस मैच से पहले हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा (9,543 रन) और सीन विलियम्स (8,834 रन) उनका पीछा कर रहे हैं.
ब्रेंडन टेलर का यह रिकॉर्ड ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए भी गौरवपूर्ण है. उनकी बल्लेबाजी और अनुभव का असर टीम की नई पीढ़ी पर साफ देखा जा सकता है. टेलर ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला है, और यह उपलब्धि उनके लंबे और लगातार योगदान का प्रमाण है.