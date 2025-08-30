UAE vs PAK UAE Tri-Series 2025, Sharjah Weather Forecast: संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान यूएई ट्राई सीरीज मुकाबले से पहले जानिए कैसा रहेगा शारजाह में मौसम का हाल

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम(Photo Credits: X/ @EmiratesCricket)

UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Sharjah Weather Forecast: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 30 अगस्त(शनिवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा.अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार जीत के बाद, दिग्गज पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम यूएई T20 त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 के दूसरे मैच में मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से भिड़ेगी. पाकिस्तान टीम इस मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ 39 रनों की बड़ी जीत के बाद उतरेगी. पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 मैच में ये दिग्गज मचाएंगे कोहराम! इन धुरंधरों के साथ बनाएं अपनी विनिंग फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने 182/7 का डिफेंड करने लायक स्कोर बनाया. कप्तान ने खुद 36 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान टीम केवल 143 रन ही बना पाई और पूरी तरह आउट हो गई. गेंदबाज़ी में हारिस रऊफ ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी पाकिस्तान टीम ने पिच पर अच्छी पकड़ बनाई, जबकि अफगानिस्तान टीम इसे संभाल नहीं पाई. इसी संदर्भ में नीचे पढ़ें कि पाकिस्तान बनाम यूएई टी20आई मैच में पिच कैसी रहेगी और शारजाह का मौसम कैसा होगा.

शारजाह में मौसम का हाल( Sharjah Weather Report)

30 अगस्त(शनिवार) को होने वाले इस मुकाबले की शुरुआत शाम 8:30 बजे भारतीय समयानुसार होगी. क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि शारजाह में यूएई बनाम पाकिस्तान टी20आई 2025 के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है. बारिश की संभावना कम है, जबकि तापमान गर्म और उमस भरा और लगभग 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का आकार छोटा होने के कारण बल्लेबाज़ों को मदद मिलने और उच्च स्कोर की उम्मीद स्वाभाविक है. हालांकि, स्पिनरों को भी कुछ मदद मिल सकती है.