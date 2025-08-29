AFG vs PAK T20I Tri-Series 2025, Sharjah Weather Reports: अफ़ग़ानिस्तान बनाम पाकिस्तान यूएई ट्राई सीरीज मुकाबले से पहले जानिए शारजाह के मौसम का मिजाज

Sharjah Cricket Stadium(Credit:X/@IPL)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Sharjah Weather Reports: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 29 अगस्त(शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. पाकिस्तान की कमान आगा सलमान संभालेंगे. ‘ग्रीन ब्रिगेड’ को इस बार अपने दो अनुभवी खिलाड़ियों बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान के बिना उतरना होगा, जिन्हें टी20आई टीम से बाहर कर दिया गया है. हालांकि पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है क्योंकि वह वेस्टइंडीज़ को टी20 सीरीज़ में हराकर यहां पहुंच रहा है. पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान ट्राई सीरीज के पहले मैच का मिनी बैटल्स बनाएंगे मुकाबले को रोचक? ये दिग्गज एक दूसरे को करेंगे परेशान

वहीं, दूसरी ओर राशिद खान की अगुवाई वाली टीम इस दौरान अपने संयोजन को मज़बूत करने और नए खिलाड़ियों को परखने पर ध्यान देगी. तेज़ गेंदबाज़ अब्दुल्लाह अहमदज़ई और स्पिनर एएम ग़ज़नफर इस सीरीज़ में अपना डेब्यू कर सकते हैं. टीम के लिए एक और राहत की खबर है कि सलामी बल्लेबाज़ इब्राहिम ज़द्रान वापसी कर चुके हैं, जिससे बल्लेबाज़ी क्रम को मजबूती मिलेगी.

शारजाह में मौसम का हाल(Sharjah Weather Forecast):

शारजाह में शुक्रवार की शाम होने वाले अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान मुकाबले के दौरान मौसम साफ और उमस भरा रहने की उम्मीद है. मैच के समय अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. हवा की रफ़्तार लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि आर्द्रता 58 प्रतिशत के आसपास रहेगी. ऐसे हालात खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं. शारजाह की पिच पारंपरिक रूप से धीमी और नीची रहती है, जिसके चलते बल्लेबाज़ी करना खासकर पारी के मध्य और अंतिम हिस्से में कठिन हो जाता है. इस पिच पर स्पिन गेंदबाज़ों की अहम भूमिका रहती है क्योंकि दोनों छोर से टर्न और पकड़ अच्छी तरह मिलती है