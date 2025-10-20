Happy Birthday Virender Sehwag! दो बार के विश्व कप विजेता वीरेंद्र सहवाग के 47वें जन्मदिन पर BCCI समेत चाहनेवालों ने दी शुभकामनाएं, जानिए कैसा रहा करियर

Happy Birthday Virender Sehwag: भारतीय क्रिकेट(India National Cricket Team) इतिहास के सबसे विस्फोटक ओपनरों में शुमार वीरेंद्र सहवाग आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को हुआ था और उन्होंने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था. वीरेंद्र सहवाग अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहे. उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत में ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना अपनी खास शैली बना ली थी. सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानने वाला विस्फोटक बल्लेबाज, जो बन गया क्रिकेट का 'सुल्तान'
क्रिकेटप्रेमियों के बीच "नवाब ऑफ़ नई दिल्ली" के नाम से मशहूर वीरेंद्र सहवाग आज भी अपने बेबाक अंदाज़ और यादगार पारियों के लिए याद किए जाते हैं. उनका करियर भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम अध्यायों में गिना जाता है. उनके जन्मदिन पर देशभर के प्रशंसक और क्रिकेट जगत की हस्तियां उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं
बीसीसीआई ने दी वीरेंद्र सहवाग को जन्मदिन की शुभकामनाएं
3️⃣7️⃣4️⃣ Intl. Matches
1️⃣7️⃣2️⃣5️⃣3️⃣ Intl. Runs
3️⃣8️⃣ Intl. Hundreds
Winner of ICC Men's T20 World Cup 2️⃣0️⃣0️⃣7️⃣ & ICC Men's ODI World Cup 2️⃣0️⃣1️⃣1️⃣ 🏆
Only #TeamIndia cricketer to score two triple hundreds in Tests 🫡
Here's wishing the legendary Virender Sehwag a very happy birthday… pic.twitter.com/Cq0DMPKrfU
— BCCI (@BCCI) October 20, 2025
सहवाग उन चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों में से एक हैं जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक दर्ज है. उन्होंने 319 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इसके अलावा वह वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले तीन भारतीयों में शामिल हैं। उन्होंने 219 रनों की तूफानी पारी के जरिए यह उपलब्धि हासिल की थी.
फैंस ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं
Happy Birthday to u Dashing openar Bharat cricketer @virendersehwag 💐🌷🎂⛳#VirendraSahwag#HappyBirthday#Bharat pic.twitter.com/YaZfKY2vsT
— Prashanth Booram (@PrashanthBooram) October 20, 2025
Back then, “fearless” had another name & and it started with "V" 😁
Happy birthday, @virendersehwag 🙌 pic.twitter.com/xTMg519xm6
— Star Sports (@StarSportsIndia) October 20, 2025
The only person who made it to the wall of my hostel room in college.
Happy birthday, @virendersehwag! ⚡️ pic.twitter.com/efsUs0HyKI
— Pratyush Sinha (@prat1204) October 20, 2025
Wishing the legendary @virendersehwag a very happy birthday. Our Generation's first धाकड़ बल्लेबाज , Thank You So Much For Your contribution To Indian Cricket pic.twitter.com/iRiFhhJG2o
— Naveen singh kushwaha (@Naveenskushwaha) October 20, 2025
जानिए कैसा रहा करियर
अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सहवाग ने 104 टेस्ट, 251 वनडे और 19 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. इन मैचों में उन्होंने क्रमशः 8,586 रन, 8,273 रन और 394 रन बनाए. वीरेंद्र सहवाग ने भारत की दो बड़ी विश्व कप जीतों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह 2007 के टी20 विश्व कप और 2011 के वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे. इसके अलावा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी शानदार प्रदर्शन किया. सहवाग ने IPL में 104 मैच खेले और 2728 रन अपने नाम किए.