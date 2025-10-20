Happy Birthday Virender Sehwag! दो बार के विश्व कप विजेता वीरेंद्र सहवाग के 47वें जन्मदिन पर BCCI समेत चाहनेवालों ने दी शुभकामनाएं, जानिए कैसा रहा करियर
Virender Sehwag (Photo credit: X @virendersehwag)

Happy Birthday Virender Sehwag: भारतीय क्रिकेट(India National Cricket Team) इतिहास के सबसे विस्फोटक ओपनरों में शुमार वीरेंद्र सहवाग आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को हुआ था और उन्होंने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था. वीरेंद्र सहवाग अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहे. उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत में ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना अपनी खास शैली बना ली थी. सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानने वाला विस्फोटक बल्लेबाज, जो बन गया क्रिकेट का 'सुल्तान'

क्रिकेटप्रेमियों के बीच "नवाब ऑफ़ नई दिल्ली" के नाम से मशहूर वीरेंद्र सहवाग आज भी अपने बेबाक अंदाज़ और यादगार पारियों के लिए याद किए जाते हैं. उनका करियर भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम अध्यायों में गिना जाता है. उनके जन्मदिन पर देशभर के प्रशंसक और क्रिकेट जगत की हस्तियां उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं

बीसीसीआई ने दी वीरेंद्र सहवाग को जन्मदिन की शुभकामनाएं

सहवाग उन चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों में से एक हैं जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक दर्ज है. उन्होंने 319 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इसके अलावा वह वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले तीन भारतीयों में शामिल हैं। उन्होंने 219 रनों की तूफानी पारी के जरिए यह उपलब्धि हासिल की थी.

फैंस ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

जानिए कैसा रहा करियर

अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सहवाग ने 104 टेस्ट, 251 वनडे और 19 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. इन मैचों में उन्होंने क्रमशः 8,586 रन, 8,273 रन और 394 रन बनाए. वीरेंद्र सहवाग ने भारत की दो बड़ी विश्व कप जीतों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह 2007 के टी20 विश्व कप और 2011 के वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे. इसके अलावा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी शानदार प्रदर्शन किया. सहवाग ने IPL में 104 मैच खेले और 2728 रन अपने नाम किए.

 