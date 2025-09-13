Bangladesh vs Sri Lanka T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं बांग्लादेश और श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Asia Cup 2025 5th Match: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला आज यानी 13 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश अपना पहला मैच हांगकांग के खिलाफ सात विकेट से जीत चुकी है. ऐसे में बांग्लादेश इस मैच को भी अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, श्रीलंका की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Sri Lanka, 5th Match Asia Cup 2025 Abu Dhabi Pitch Report: अबू धाबी में बांग्लादेश के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या श्रीलंका के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच पिछले कुछ समय में अच्छे मैच देखने को मिले हैं. इस मैच में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. एशिया कप से पहले बांग्लादेश टीम ने तीन टी20 सीरीज जीत कर आ रहीं हैं और एशिया कप में भी जीत के साथ आगाज किया है. दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम ने भी अपनी पिछली टी20 सीरीज में जिंबॉब्वे को 2-1 से हराया है. बांग्लादेश अपने पिछले 5 में से 4 मैच जीतने में कामयाब रही है वहीं श्रीलंका ने 2 मैच जीते हैं.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका मैच में कांटे टक्कर देखने को मिल सकती है. श्रीलंका ने एशिया कप के लिए एक मजबूत टीम का गठन किया है. बांग्लादेश की तुलना में श्रीलंका टीम में अनुभवी ऑलराउंडर मौजूद है. चरित असलांका दासुन शनाका तथा वानिंदु हसरंगा टीम को अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं. बड़े टूर्नामेंट में श्रीलंका ने अच्छा प्रदर्शन किया है.

बांग्लादेश और श्रीलंका टी20 हेड टू हेड (BAN vs SL T20I Head to Head)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान श्रीलंका का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, बांग्लादेश की टीम को महज आठ मुकाबलों में जीत मिली हैं. दोनों टीमों के बीच आखिरी भिड़ंत 16 जुलाई 2025 को कोलंबों में हुई थी, जिसमें बांग्लादेश ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. ऐसे में वह इस बाद भी जीत दर्ज करना चाहेगी.

हाल ही में चरिथ असलंका की अगुवाई में श्रीलंका टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती है. ऐसे में श्रीलंका की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई होगी. इसी तरह बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में अपने पहले मुकाबले में हांगकांग को 7 विकेट से हराकर विजयी आगाज किया है. बांग्लादेश टी-20 क्रिकेट में कमाल के फॉर्म में है. इस टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया था. इस टूर्नामेंट में भी बांग्लादेश की टीम ने जीत के साथ आगाज किया है. ऐसे में लिटन दास की टीम उसी फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहेंगी.

श्रीलंका की टीम अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर अभियान का जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. कुसल मेंडिस और पथुम निसांका बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और उन पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी. मिडिल आर्डर में कप्तान असलंका से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (BAN vs SL Key Players To Watch)

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दस ने पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 41.88 की औसत और 139.58 की स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं. लिटन दास के अलावा तंजीद हसन तमीम के बल्ले से पिछले 8 मुकाबलों में 120 की स्ट्राइक रेट से 192 रन निकले हैं. वहीं, श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने पिछले 10 मुकाबलों में 40.09 की औसत से 409 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में बांग्लादेश के तस्कीन अहमद ने पिछले 6 मैच में 14 विकेट श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के पिछले 4 मैचों में 10 विकेट चटकाएं हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs SL 5th T20I Likely Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदॉय, जाकेर अली, माहेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा और मथीशा पथिराना.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.